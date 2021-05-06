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Австрия отказалась строить отель у «Екатеринбург-ЭКСПО». На очереди Южная Корея и Франция?

Австрия отказалась строить отель у «Екатеринбург-ЭКСПО». На очереди Южная Корея и Франция?
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Гостиница на 220 мест неподалеку от выставочного комплекса должна появиться, по задумке мэрии, к Универсиаде 2023 года. Но пока ни один крупный оператор не заявил, что выбрал проект.

#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Австрийская сеть отелей Vienna House отказалась строить гостиницу неподалеку от выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и быть ее оператором.

Директор по развитию отеля Аngelo by Vienna House Ekaterinburg Ксения Макоха сообщила РБК Екатеринбург, что компания пока не намерена расширять свое присутствие в Екатеринбурге и Свердловской области в целом. В том числе она не будет управлять объектами, построенными к Универсиаде 2023 года.

Ранее Vienna House и Lotte Hotels & Resorts из Южной Кореи называли в числе возможных участников проекта. Глава выставочного центра Игорь Данилов в 2020 году рассказывал журналистам, что оператором станет федеральная гостиничная сеть. По его словам, на тот момент были достигнуты договоренности на уровне руководства региона.

Пресс-служба МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» сообщает, что сейчас инвестор разрабатывает проект. При этом название компании и параметры будущего отеля не разглашаются. Согласно стратегическому проекту «Екатеринбург – центр деловых услуг», разработанному администрацией города, отель по адресу Экспо бульвар, 2 должен быть построен к Универсиаде. Предполагалось, что это будет трехзвездочный отель на 220 мест.

Всего в Екатеринбурге к 2023 году построят пять гостиниц, затраты на это составят около 956 млн. руб. Власти планируют активно привлекать к продвижению города на крупных мероприятиях международных гостиничных операторов. В числе компаний в документе указаны Мarco Polo Hotels and Resorts (принадлежит австрийскому строительному концерну ABV) и Accor (Франция). Сами компании пока не комментируют планы екатеринбургских властей.

В то же время в министерстве инвестиций и развития Свердловской области заявили, что отель на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» станет первым в регионе объектом нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это будет четырехзвездочная гостиница на 203 номера с конференц-залом, рестораном, фитнес-залом.

В рамках реализации стратегии по развитию международного выставочного центра переговоры о строительстве гостиницы велись с российской компанией «Космос Отель Групп». Проект строительства отеля получил статус масштабного инвестиционного, соглашение о его реализации подписано. Проект будет реализовать инвестор совместно с корпорацией «Туризм.РФ», — сказала глава ведомства Виктория Казакова.

Уточняется, что компания «Космос Отель Групп» уже подала заявку на аренду земельного участка и приступила к проектированию.

Напомним, в середине апреля стало известно, что правительство России выделило Екатеринбургу около 10 млрд руб., деньги должны быть направлены на софинансирование строительства двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики.

Универсиада, или Всемирные летние студенческие игры, пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 г. В интервью DK.RU губернатор Евгений Куйвашев назвал это событие одним из драйверов развития региона:

Растут популярность и узнаваемость Среднего Урала, и это расширяет наши возможности по привлечению новых инвестиций в регион. Кроме того, и сами мероприятия становятся знаковыми для жителей Свердловской области.

Автор: Александра Клименко
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