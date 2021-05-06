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Россияне скупают курортное жилье в Турции. Оно доступнее, чем в Сочи

Россияне скупают курортное жилье в Турции. Оно доступнее, чем в Сочи
Иллюстрация: Pixabay.com

«Закрытие границ и ограничения на зарубежные поездки только подогрели интерес россиян к покупке жилья в Турции. Тем более что в России курортная недвижимость для многих становится недоступной».

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

За первый квартал 2021 г. россияне приобрели в Турции 938 квартир и апартаментов, прежде всего в Стамбуле, Анталье, Бодруме и Измире. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Turk.Estate и данные Института статистики страны. За год показатель вырос почти на 10%, россияне занимают третье место среди иностранных покупателей турецкой недвижимости, уступая жителям Ирана и Ирака.

Продажи недвижимости иностранцам в Турции растут, несмотря на сложную ситуацию с пандемией коронавируса. До ноября 2020 г. в стране занижали статистику заболеваемости и смертности, а после того как были раскрыты реальные показатели, в отношении Турции были введены ограничения. В частности, с середины апреля российский оперштаб приостановил полеты в страну до 1 июня, остались только несколько рейсов в неделю между Москвой и Стамбулом. 29 апреля в Турции ввели локдаун примерно до 17 мая, в стране действует комендантский час, который должны соблюдать и иностранцы с видом на жительство.

За 2020 г. россияне приобрели в Турции 3078 квартир, уступив иранцам с 7,19 тыс. объектов недвижимости и иракцам с 6674 объектами, подсчитали в Tranio. Из-за высоких ипотечных ставок (более 18%) иностранцы, как и турки, в основном покупают жилье за наличные, говорит президент Стамбульской палаты риэлторов Низамеддин Аша.

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Апартаменты площадью 50–70 кв. м в Аланье или трехкомнатная квартира площадью 90 кв. м в районе Стамбула Эсеньюрт стоят €50 тыс., или 4,5 млн руб. Доходность от их сдачи может превысить 6% годовых, что выше, чем по депозитам в российских банках. 

Закрытие границ и ограничения на зарубежные поездки из-за пандемии только подогрели интерес россиян к покупке жилья в Турции. Тем более что в России курортная недвижимость для многих сограждан становится недоступной из-за высоких темпов роста цен,— говорит глава совета директоров «Бест Новострой» Ирина Доброхотова. 

Тогда как квартира в Сочи площадью 50–70 кв. м обойдется в 12,45–17,4 млн руб.: за первый квартал 2021 г. жилье в новостройках курортного города подорожало в среднем на 30%. 

 
Автор: Андрей Пермяков
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