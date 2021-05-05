Жильцы дома на Радищева требуют изменения проекта элитного ЖК по соседству

В центре Екатеринбурга назревает конфликт из-за точечной застройки. «Наш дворик превратится в тюремный, мы лишимся солнечного света», говорят владельцы квартир и собираются отстаивать свои интересы.

«УГМК-Застройщик» планирует возвести на ул. Хохрякова элитный жилой комплекс из трех домов — 8, 13 и 15 этажей — и отреставрировать деревянные особняки конца XIX – нач. XX вв., признанные объектами культурного наследия регионального значения.

Если проект будет реализован в запланированном виде, наш детский двор и как минимум три подъезда — пятый, шестой и седьмой — фактически лишатся солнечного света. Вместо нормального двора в центре Екатеринбурга у нас будет «тюремный» дворик». Речь идет не только о значительном ухудшении качества жизни и дискомфорте проживания в городской среде, но и о снижении стоимости квартир в нашем доме на Радищева, — озвучивает позицию жильцов дома на Радищева, 31 председатель ТСН «Тихвинское» Михаил Коротаев (цитата по znak.com).

По его словам, расстояние между домами с одной из сторон будет всего 16 метров.

Жильцы дома на Радищева собирают подписи против реализации проекта. Они отправили официальные письма полпреду Владимиру Якушеву и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. А также обратились к застройщику.

Компания «УГМК-Застройщик» крайне ответственно подходит к выбору как локации, так и непосредственно площадки для каждого своего объекта, и, естественно, мы прислушиваемся к мнению людей, проживающих рядом. Мы находимся в диалоге с ТСН дома на Радищева, 31 и недавно мы провели встречу с председателем товарищества. Все существующие нормы при проектировании и строительстве обязательно будут соблюдены. Затемнения соседних дворов не будет, мы это учли. Во-первых, секция, примыкающая непосредственно к дому по ул. Радищева, 31, будет совсем невысокой – выше уровня детской площадки дома всего на 5 этажей. К слову, этажность существующего дома на Радищева, 31 — 16 этажей. Во-вторых, мы приняли решение сделать фасады дома на Хохрякова очень светлыми, практически полностью белыми, что улучшит освещение территории. Мы также сохраним полноценный въезд в паркинг и дорогу для заезда во дворы дома на Радищева, сделаем арку в месте въезда, — прокомментировал ситуацию генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Он отметил, что благодаря проекту будут отреставрированы и приспособлены под современное использование объекты культурного наследия — дом Башуровой и дом мещанина Медведева. Компания восстановит их с сохранением исторического облика и вдохнет в них новую жизнь.

Ранее DK.RU сообщил о другом конфликте: жители частного сектора, расположенного в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, с 2019 г. борются против перевода земли под их домами из категории Ж-2 (индивидуальная застройка) в категорию Ж-5 (многоэтажная застройка). Инициатором перевода выступил застройщик «Астон. Екатеринбург», получивший разрешение на подготовку проекта межевания и планировки квартала на 200 тыс. кв. м жилья в этой локации.

Напомним, что в конце апреля были определены параметры включения домов в программу КРТ в Екатеринбурге. Механизм КРТ позволит в упрощенном порядке обновить жилой фонд города за счет сноса старых домов и строительства новых. Под реновацию могут попасть более 1300 зданий, в том числе пятиэтажки.