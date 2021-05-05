В Екатеринбурге начал разрушаться «депутатский» дом

Здание на 8 Марта, 1 отреставрировали в 2018 г. к Чемпионату мира по футболу. Проектом занималась компания депутата гордумы. В мае у дома обрушилась часть фасада.

Дом старых большевиков был построен в 1933 г. Он является памятником конструктивизма и внесен в список объектов культурного наследия. Проект реставрации здания к ЧМ-2018 выполнила компания депутата гордумы Виталия Чачина ООО «Сити Билдинг».

На конкурс на проведение реставрации заявлялись ООО «СК Еврострой» и ООО «ОМЕГА-СТРОЙ». Однако обе компании не соответствовали требованиям для участия в тендере. В реестре госконтрактов отсутствуют сведения о том, что кто-то реставрировал памятник, пишет портал 66.ru, ссылаясь на члена общества «Уральский хронотоп» Александра Зыкова.

Выяснением ситуации с ремонтом памятника конструктивизма займется Администрация Екатеринбурга.

Компания «Сити-Билдинг» реставрировала ЧМ-2018 несколько зданий. Ей уже предъявляли претензии по поводу реставрации здания «Колизея» в 2018 г. и хотели внести в черный список подрядчиков.

Ранее DK.RU писал, что Корпорация «Маяк» (бенефициар — уральский предприниматель Владимир Коньков) хочет модернизировать другой памятник консруктивизма — гостиницу «Исеть». Представители компании предложили губернатору Евгению Куйвашеву заключить концессионное соглашения о финансировании, проектировании, модернизации и эксплуатации здания на 49 лет. Сметная стоимость работ превышает 400 млн руб.

Напомним, что в конце 2020 г. — начале 2021 г. одной из самых обсуждаемых тем в Екатеринбурге стала ситуация вокруг здания бывшего Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) на ул. Декабристов, 20, когда «Маяк» начал его демонтаж.

В этом году в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва известный фестиваль по восстановлению деревянной архитектуры «Том Сойер Фест». Он вынужден срочно искать новый объект для реставрации в 2021 г. Выбранный ранее дом оказался под угрозой сноса.