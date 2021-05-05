Налоговики дополнительно взыскали с регионального бизнеса почти 1.5 млрд руб.

ФНС Свердловской области отчиталась о результатах проверок, проведенных в первом квартале текущего года. Большая часть доначислений связана с НДС и налогом на прибыль организаций.

По результатам проверок за четыре мясяца 2020 г. налоговые органы Свердловской области доначислили в бюджет РФ 1 млрд 480,7 млн руб.: 690,2 млн руб. — после 470,6 тысяч камеральных проверок деклараций и 790,5 млн руб. — после 36 выездных налоговых проверок.

В 10 случаях налоговики привлекали к выездным проверкам органы внутренних дел.

91,9% дополнительно начисленных платежей произведены по налогу на добавленную стоимость (НДС) и налогу на прибыль:

по НДС дополнительно начислено платежей 1 195,7 млн руб. (80,8% от общей суммы дополнительно начисленных платежей). Это 3,8 раза больше показателя 1 квартала 2020 г. (на 881,6 млн руб.).

по налогу на прибыль — 165,7 млн руб. (11,2% от общей суммы дополнительно начисленных платежей). На 7,4 млн руб. (12,8%) больше показателя 1 квартала 2020 г. ( данные ФНС ).

Сумма убытков, заявленных в целях налогообложения, была уменьшена на 364,2 млн руб.

В результате уточнения налоговых деклараций, представленных самими налогоплательщиками, в бюджет дополнительно поступило 280,8 млн руб.

Напомним, что огромной проблемой для регионального бизнеса стала кадастровая оценка, ставшая базой для расчета налога на имущество.

Девелопер Андрей Гавриловский, которому принадлежит «Высоцкий» и две очереди БЦ «Антей», говорит, что в сегодняшних реалиях бизнес часто не может окупить содержание зданий:

После переоценки у «Высоцкого» стоимость выросла в два раза, по первому «Антею» — тоже в два раза, по второму «Антею» — в 20 раз. По земле мы даже оспаривать не будем, потому что у нас рыночная 4 года назад уже дорогая была. И мы уже оставили попытки бороться. У правительства области нет необходимости обращать внимание на бизнес. Сейчас выгоднее просто отдать свои помещения. Продать не продашь — никто не купит. Выход один — оформить на какого-то бомжа, которому заплатишь 10 тысяч рублей, и бросить. А налоговая пусть потом бегает, пытается получить налоги, — прокомментировал ситуацию бизнесмен.

В этом году Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) снизило налоги «Ельцин Центру», ТЦ «ЦУМ» и «Успенскому», оспоривших кадастровую стоимость недвижимости. Но большинству просителей было отказано. Теперь бизнес не знает, как содержать здания.

Ранее DK.RU писал об ужесточении контроля за физлицами со стороны ФНС. Так, с 17 марта налоговики получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь банки обязаны выдавать по запросу налоговой самые разные документы, от копий клиентских паспортов и доверенностей на распоряжение деньгами до договоров на открытие и заявлений на закрытие счета, а также сведений о бенефициарных владельцах. Предоставить данные нужно будет в трехдневный срок.

Проводятся массовые выездные проверки состоятельных россиян. Всплеск активности налоговиков связан с тем, что в конце 2020 г. они завершили обработку данных, полученных от зарубежных налоговых органов за 2017 г. по международному обмену финансовой информацией. ФНС во время проверки намеревается выявить расхождения между информацией от иностранных налоговых органов и данными российских деклараций.