В Кольцово построят новый терминал и взлетно-посадочную полосу

Пропускная способность аэропорта вырастет, и он будет претендовать на статус глобального авиахаба, — решили власти региона. Но есть нюанс, который может поставить крест на красивом плане.

Евгений Куйвашев утвердил Стратегию развития транспортного комплекса региона. Согласно документу, в период с 2030 по 2035 гг. на территории аэропорта «Кольцово» построят еще одну взлетно-посадочную полосу и новый терминал.

В настоящий момент по объему пассажиропотока Кольцово находится на шестом месте в стране. В 2018 г. аэропорт обслужил 6,1 млн пассажиров. По планам, к 2030 г. пассажиропоток вырастет до 8,8 млн человек. Должен увеличиться и объем грузоперевозок. Поэтому без модернизации и расширения комплекса не обойтись.

Однако аэропорт «Кольцово» находится в частной собственности (им управляет холдинг «Аэропорты регионов»), поэтому власти региона не могут напрямую влиять на его развитие.

Кроме того, нет гарантии, что прогноз роста пассажиро- и грузопотока оправдается — в условиях снижения доходов населения и ограничений, связанных с пандемией, развивать внутренние и международные направления крайне сложно.

Напомним, что убыток «Уральских авиалиний» в 2020 г. составил 5,8 млрд руб., а объем перевозок в период ограничений снижался более чем на 90%. Между «плохо» и «очень плохо», — так генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов оценил финансовое состояние авиакомпании.

Но есть и хорошие новости: с мая из Кольцово возобновлены чартерные рейсы в Египет. Еще Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air. Однако пока о запуске маршрутов перевозчики не сообщают: полеты возможны, если авиасообщение с этими странами открыто и есть разрешения на их выполнение от аналогичных органов противоположной стороны.