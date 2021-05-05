Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 05.05
75,25
90,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Кольцово построят новый терминал и взлетно-посадочную полосу

В Кольцово построят новый терминал и взлетно-посадочную полосу
Иллюстрация: aviapressphoto.com

Пропускная способность аэропорта вырастет, и он будет претендовать на статус глобального авиахаба, — решили власти региона. Но есть нюанс, который может поставить крест на красивом плане.

#КОЛЬЦОВО#НОВОСТИ

Евгений Куйвашев утвердил Стратегию развития транспортного комплекса региона. Согласно документу, в период с 2030 по 2035 гг. на территории аэропорта «Кольцово» построят еще одну взлетно-посадочную полосу и новый терминал.

В настоящий момент по объему пассажиропотока Кольцово находится на шестом месте в стране. В 2018 г. аэропорт обслужил 6,1 млн пассажиров. По планам, к 2030 г. пассажиропоток вырастет до 8,8 млн человек. Должен увеличиться и объем грузоперевозок. Поэтому без модернизации и расширения комплекса не обойтись.

Однако аэропорт «Кольцово» находится в частной собственности (им управляет холдинг «Аэропорты регионов»), поэтому власти региона не могут напрямую влиять на его развитие.  

Кроме того, нет гарантии, что прогноз роста пассажиро- и грузопотока оправдается — в условиях снижения доходов населения и ограничений, связанных с пандемией, развивать внутренние и международные направления крайне сложно.  

Напомним, что убыток «Уральских авиалиний» в 2020 г. составил 5,8 млрд руб., а объем перевозок в период ограничений снижался более чем на 90%. Между «плохо» и «очень плохо», — так генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов оценил финансовое состояние авиакомпании.

Но есть и хорошие новости: с мая из Кольцово возобновлены чартерные рейсы в Египет. Еще Росавиация выдала допуски на полеты из Екатеринбурга на Кипр и в Черногорию. Выполнять рейсы в эти страны смогут несколько авиакомпаний — «Россия», S7, «Победа», Azur Air. Однако пока о запуске маршрутов перевозчики не сообщают: полеты возможны, если авиасообщение с этими странами открыто и есть разрешения на их выполнение от аналогичных органов противоположной стороны.

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Виталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинахВиталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинах
  • Конфликт рыбхоза и форелевой фермы исчерпан: рыбу везут домойКонфликт рыбхоза и форелевой фермы исчерпан: рыбу везут домой
  • Стрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитиюСтрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитию
  • Блюхеровский мост закрыт. Работы продлятся до конца летаБлюхеровский мост закрыт. Работы продлятся до конца лета
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.