«Атомстройкомплекс» завершил строительство трёх небоскребов на въезде в Екатеринбург

ЖК «Чемпион Парк» является предметом гордости компании. Комплекс наделен высотностью в 37 этажей, эффектным внешним видом трёх домов высотой по 130 метров каждый и выгодным месторасположением.

Общая жилая площадь башен — порядка 55 тыс. м2. В настоящее время «Атомстройкомплекс» начал передачу собственникам квартир в последней, третьей башне ЖK «Чемпион Парк».

«Чемпион Парк» для нас — рекордсмен не только по высоте, но и по жёсткости требований и строгости федерального надзора над проектом. Всё, что возводится выше ста метров, можно считать профессиональным подвигом, требует очень серьезных компетенций. В России для строительства жилого небоскреба необходимо получать специальные технические условия — индивидуальные расчеты, гарантирующие надежность и безопасность всех конструкций и систем дома. Признаться, по объективным причинам, вызванным состоянием внешнего рынка, был соблазн третью башню не строить, затем – сделать ее другой, ниже первых двух, — комментирует особенности строительства небоскребов Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс». — Располагая собственным проектным институтом, одним из сильнейших в Екатеринбурге, мы обсуждали проект в профессиональном сообществе, привлекали к работе над третьей башней сторонних экспертов. И приняли решение сохранить задумку автора и «размер» домов-великанов.

Комплекс спроектирован и наполнен таким образом, чтобы максимум услуг жители могли получать, не выходя за его пределы. В холле каждой башни расположена зона ресепшн, где можно выпить кофе и решить любой бытовой вопрос, от вызова горничной — до установки новой техники. Главный ресепшн расположен во второй башне – здесь же находится лобби-бар, где резиденты комплекса проводят встречи, обедают или заказывают доставку блюд в квартиры. Для жителей дома работает бесплатный фитнес-зал, попасть в который можно только изнутри дома. Из каждой башни можно попасть в паркинг на 334 машиноместа, а также выйти в закрытый зеленый внутренний двор. Целиком благоустройство двора завершится этим летом: помимо зоны воркаута, детских площадок, здесь предусмотрены зоны отдыха для взрослых. А на случай плохой погоды есть детская игровая зона в холле третьей башни.

Строительство небоскребов потребовало от нас, как компании-застройщика, высоких компетенций и опыта, — дополняет Екатерина Спирина. — Высота накладывает ряд особенностей на конструктив и инженерию. Так, здание имеет больший вес, следовательно, должно быть более прочным, а фасадные материалы — устойчивы к повышенной ветронагрузке. Беспрецедентное внимание уделили системам пожарной безопасности и сейсмоустойчивости объекта. «Чемпион Парк» – чемпион и по количеству реализованных автоматических систем: здесь непрерывно контролируется максимум параметров, от качества воздуха — до положения здания в пространстве. Все это обеспечивает жителям не только безопасность, но и комфорт.

«Чемпион Парк» стал для компании вторым высотным объектом жилого назначения. В 2010 году «Атомстройкомплекс» запроектировал и построил 142-метровое здание ЖK «Февральская революция», который до 2012 года удерживал звание самого высокого жилого дома России за пределами Москвы.