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В центре Екатеринбурга открылся первый стендап-клуб

В центре Екатеринбурга открылся первый стендап-клуб
Иллюстрация: freshstandup.ru

Это инициатива команды уральских комиков из Fresh Stand-Up. Наряду с профессиональными юмористами доступ к микрофону в клубе предоставят новичкам. Первое выступление состоится 7 мая.

#СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ#НОВОСТИ

Стендап-клуб находится на пятом этаже ТЦ «Успенский». Раньше это пространство занимал лофт «Место. Вечер». В течение нескольких лет комики из Fresh Stand-Up проводили там свои мероприятия, а потом решили сами его арендовать.

Теперь это наша площадка, это дом стендап-комиков в Екатеринбурге, где мы сможем делать что захотим и когда захотим. Это не площадка, которая может закрыться, — пояснил Гор Гарьянц, один из основателей Fresh Stand-Up (цитата по E1.RU).

Комики адаптировали пространство бывшего лофта под свои задачи: сделали гримерки, изменили рассадку, преобразовали сцену.

В стендап-клубе будут выступать как профессиональные артисты, так и те, кто только начал заниматься юмором.

Ранее команда Fresh Stand-Up привозила в Екатеринбург комиков из Москвы и Петербурга — Славу Комиссаренко, Дениса Чужого, Евгения Чебаткова и Михаила Шаца.

Тем временем главные уральские юмористы — команда «Уральских пельменей» — никак не могут разойтись миром с бывшим директором Сергеем Нетиевским. Судебные разбирательства между ними длятся с 2015 г. Процесс напоминает перетягивание каната, а успех сопутствует то одной, то другой стороне конфликта.

Напомним, что, несмотря на пандемию, в Екатеринбург возвращаются массовые мероприятия. DK.RU писал, что 19 июня в «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет игра КВН. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев договорился с президентом Клуба Клуба Веселых и Находчивых Александром Масляковым. Ожидается, что в ней примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет, но пока конкретные команды не называются.

Автор: Виктория Говорковская
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