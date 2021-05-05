«За 1 млн вы не купите и шиномонтажку, но можете стать совладельцем крупнейших компаний»

«Можно совершенствовать свои навыки, искать более высокооплачиваемую работу, работать на нескольких работах. Но возможности заработка рано или поздно упрутся в «потолок», который у каждого свой».

Наверное, каждый человек неоднократно задаётся вопросом: как зарабатывать больше? И не просто больше, а как зарабатывать значительно выше среднего. Ведь возможности роста доходов при работе по найму всегда ограничены неким «потолком» зарплаты. На этот и другие вопросы ответил Андрей Цуран, директор «БКС Мир инвестиций» в Екатеринбурге, спикер Евразийской Недели Бизнеса.

«Думаю, что есть только один законный способ постоянно увеличивать свои доходы, и способ этот — вложение в бизнес. Тут два пути: создать свой бизнес с нуля или инвестировать в чужой», — говорит он.

В чём Вы видите плюсы создания своего дела?

– Создание и развитие собственного бизнеса несёт огромное количество плюсов, кроме непосредственно извлечения прибыли: это и постоянное саморазвитие, и доказательство собственной самостоятельности, и, конечно, ощущение, что ты выполняешь важную социальную функцию, создавая рабочие места и помогая людям закрыть их потребности в товарах и услугах.

Есть ли какие-то риски при создании собственного бизнеса?

– Конечно! Во-первых, это собственно юридические риски: не надо забывать, что индивидуальный предприниматель отвечает по долгам бизнеса всем своим имуществом (в том числе и тем, которое к бизнесу никакого отношения не имеет). Даже учредители и директор ООО при определенных условиях могут нести субсидиарную ответственность по долгам Общества (несмотря на то, что ответственность вроде «ограниченная»).

Во-вторых, каждый, кто занимается бизнесом, должен задать себе несколько важных вопросов: Насколько мой бизнес зависит от меня? Что будет с ним, если в какой-то момент я не смогу им управлять? (Например, из-за проблем со здоровьем или из-за появления новых интересов, переезда и т.д.) Есть ли возможность масштабирования бизнеса? Это очень серьезный вопрос, так как есть бизнесы, построенные на стандартах и технологиях (например, сетевые отели и рестораны), а есть бизнесы, которые в принципе не поддаются тиражированию и масштабированию, потому что завязаны на личности собственника.

Насколько мой бизнес устойчив к внезапным изменениям внешней среды? Так, в последний год из-за карантинных мер целые отрасли оказались на грани выживания. А бизнес, завязанный на нескольких крупных покупателях, может остаться без заказов при смене лиц, принимающих решение со стороны заказчика. Не говорю уже о внезапных изменениях законодательства и действиях различных государственных органов. Поэтому никогда нельзя зависеть только от одного источника доходов, даже если этот источник — Ваше любимое детище.

Есть ли более безопасный способ трансформации своих активов?

— Мы ведь уже решили, что нет лучшего способа преумножения капитала, чем инвестиции в бизнес? Безусловно, хорошим вариантом диверсификации являются вложения в чужой бизнес. Есть несколько вариантов:

Первый — открыть бизнес с партнёрами. Здесь очень важно понимать, насколько велика степень доверия между партнерами. Нужно правильно оформить доли и заранее решить вопросы, которые могут возникнуть в случае внезапного «развода». Практика показывает, что часто об этом никто не задумывается — в результате бизнес почти невозможно цивилизованно поделить и вычленить свою долю.

Второй — покупка готового бизнеса. Интернет же пестрит предложениями на этот счет. Многочисленные салоны красоты, автомойки, пекарни и целые заводы с окупаемостью всего за полгода радостно ждут новых владельцев, которым ничего не нужно будет делать, кроме подсчета прибыли. А текущие владельцы продают этот прекрасно отлаженный бизнес только потому, что нашли новый, еще более доходный.

Как правило, при тщательной оценке такой бизнес становится совсем непривлекательным и будет требовать постоянных вложений денег и времени нового владельца.

Какой бизнес Вы купите, к примеру, за миллион рублей? Практически никакой. А за 10 миллионов? За эту немаленькую, в принципе, сумму можно купить, например, автомойку, которая уж точно не является пассивным вложением денег, а скорее активным вложением вашего времени в поиск персонала и контроль за ним.

Пока эти варианты не выглядят более безопасными. Есть ли ещё какой-то выход при распределении средств?

— Потому что я не назвал самого оптимального. За гораздо меньшие деньги Вы можете стать совладельцем крупного известного растущего бизнеса, которому не так страшны внезапные изменения внешней среды и который прошел проверку временем. Бизнеса, которым управляют лучшие профессионалы и который под лупой рассматривают аналитики ведущих мировых банков.

Имея миллион рублей, за который вы не купите даже шиномонтажную мастерскую, вы можете стать совладельцем десятков крупнейших мировых компаний, диверсифицировав ваши вложения по странам, валютам и отраслям.

Как же тогда следить за всеми котировками на фондовом рынке?

— Смотрите, что такое фондовый рынок? Это ведь не спекуляции, не постоянное наблюдение за графиками и котировками, как нам пытаются доказать многие. Это инвестиции в бизнес эффективных компаний.

Задача инвестора состоит в том, чтобы по разумной цене приобрести долю в компании, чей бизнес понятен и чей доход будет увеличиваться в течение ближайших лет и десятилетий. При этом Вы имеете практически безграничные возможности по выбору инструментов инвестирования, даже обладая сравнительно небольшой суммой. Это покупка акций отдельных компаний либо покупка целых перспективных секторов экономики.

Вам не нужно искать «точку входа», «ловить дно», ожидая коррекции на рынке, и слушать разного рода «инстаграм-гуру-трейдеров», знающих «инсайдерские идеи» и якобы заработавших тысячи процентов на IPO ( прим. ред. от англ. Initial Public Offering — первая публичная продажа акций акционерного общества) и акциях компаний третьего эшелона.

Инвестирование не имеет ничего общего со спекуляциями, оно не позволит вам построить капитал за месяц, как обещают многие. Зато позволит создать достойную «подушку безопасности», независимый и самостоятельный источник дополнительного дохода и диверсифицировать активы.

Грамотно сформированный инвестиционный портфель поможет обеспечить регулярные выплаты, решить задачи накопления на определенные цели, защитит Ваш капитал (есть инструменты, позволяющие в том числе избежать многих юридических рисков, спасти активы при банкротстве, разделе имущества и т.д.) и даже поможет правильно передать его по наследству.

Для формирования индивидуального портфеля лучше обращаться в «БКС – Мир инвестиций». За 26 лет работы мы накопили опыт и широкую экспертизу как по американскому, так и по российскому рынку. БКС знает, как вложиться в бизнес успешных мировых компаний.

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