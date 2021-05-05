«Откровенность 80 lvl». Депутаты хотят запретить избираться тем, кто донатил Навальному

Руководители экстремистских организаций, их работники и просто те, кто жертвовал деньги на их работу, не смогут избираться в Госдуму в течение нескольких лет.

Группа депутатов Госдумы, которая включает членов всех фракций, внесла два законопроекта, которые серьезно ужесточают наказание за участие в работе «нежелательных» организаций и оказанную им помощь. Согласно первому законопроекту, не смогут быть избранными депутатами Госдумы те граждане России, которые причастны к организации, ликвидированной по решению суда, признанной в России экстремистской или террористической. Напомним, недавно в такой список попал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

При этом ограничение распространяется не только на учредителей, руководителей и работников такой организации, но и на тех, кто оказывал ей финансовую, имущественную, консультационную или иную поддержку.

Руководители запрещенных организаций не смогут избираться в Госдуму в течение пяти лет, а обычные сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете организации. Те, кто делал пожертвования такой организации, согласно законопроекту, будет запрещено избираться в Госдуму до истечения года со дня признания организации экстремистской или террористической.

Мы уже видели массу "законов против Навального", но ТАКОГО еще не было, конечно. Жертвовал в ФБК в течение последнего года (!) — тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) — тебе нельзя в Госдуму, — написал в Twitter Леонид Волков, бывший уководитель сети региональных штабов Навального. По его оценке, законопроект повлияет на право избираться минимум 200 тыс. человек.

Другой законопроект предполагает введение уголовной ответственности за руководство «нежелательной» организацией предусматривается наказание сроком до 6 лет лишения свободы и до 4 лет — просто за участие в ее работе.

Противодействие деятельности организаций, в отношении которых принято решение о признании их нежелательными на территории РФ, блокирование попыток их влияния на социальные и политические институты российского общества должно рассматриваться как одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти, направленной на защиту основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов российских граждан, национальных интересов РФ, обороноспособности и безопасности государства и общественного порядка, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы инициативы считают, что «принимая во внимание сложившуюся внутриполитическую и социальную ситуацию в стране, указанные изменения будут способствовать ее нормализации и недопущению дестабилизации обстановки».