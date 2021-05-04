Риски скатывания среднего класса в бедность, запрет на экспорт гречки. Главное 4 мая

Значительная часть среднего класса в России перешла в разряд бедных, что «взрывоопасно с точки зрения политики». Стартап бывшего замминистра связи РФ создаст электротакси в партнерстве с Uber.

Значительная часть представителей среднего класса России, которые выпали из него в период пандемии, попали не в «протосредний» класс, а в бедность, об этом телеканалу РБК сказал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Он назвал ошибочной политику государства, при которой то не поддерживало представителей среднего класса, лишившихся заработков к существованию. Падение реальных доходов граждан остается ключевым вызовом для России, и с ним нельзя справиться просто поддержкой самых слабых, добавил Кузьминов.

Переход представителей среднего класса в категорию бедных «взрывоопасен с точки зрения политики», предупреждает ректор ВШЭ. Кузьминов пока не видит политических последствий этого процесса, но «ответ (на обеднение среднего класса) еще придет, и с ним надо что-то делать», заключает он.

Правительство запретило экспорт гречки из-за опасения роста цен

Правительство РФ ввело запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна с 5 июня по 31 августа включительно, говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. С такой инициативой выступил Минсельхоз «в целях сохранения необходимых объемов гречихи и гречневой крупы на внутреннем рынке и недопущения резких колебаний цен».

С ноября 2020 г. экспорт гречки из России существенно вырос, больше всего было поставлено в Китай — 26,2 тыс. тонн (с 1 июля 2020 года по 21 апреля 2021 года), в Латвию — 14,3 тыс. тонн, в Украину — 13,2 тыс. тонн. В 2020 г. урожай гречихи в России составил 893 тыс. тонн, в 2019 г. — 786 тыс. тонн.

Стартап Arrival Дениса Свердлова запустит электротакси в партнерстве с Uber

Британский производитель электрокаров Arrival, ключевым акционером которого является бывший замминистра связи РФ Денис Свердлов, планирует создать электротакси к 2023 г. Оно будет называться Arrival Car и будет создано в партнерстве с водителями Uber: их привлекут к дизайну электотакси, который разработают до конца этого года.

Электрокар обещают сделать «доступным» и идеально подходящим для нужд пассажиров и профессиональных водителей. Компании также рассмотрят вариант «стратегического партнерства» на ключевых рынках, в том числе ЕС и Великобритании.