«Екатеринбург Арену» вновь переделают

Сооружение будут адаптировать под мегасобытие, к которому готовят все спортивные сооружения города. Ранее стадион уже пережил две реконструкции, их проводили к Чемпионату мира по футболу.

На «Екатеринбург Арене» состоятся церемонии открытия и закрытия Всемирных летних студенческих игр – 2023. Для этого стадион ждет адаптация, проект которой уже прошел госэкспертизу, пишет ЕАН.

Мероприятие по адаптации стадиона «Екатеринбург Арена» включено в программу подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 г. в Екатеринбурге, утвержденную постановлением правительства Российской Федерации. На стадионе «Екатеринбург Арена» планируется проведение торжественных церемоний открытия и закрытия студенческих Игр, — сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

В частности, будут демонтированы временные трибуны на 12 тыс. зрительских мест, которые не могли убрать после Чемпионата мира по футболу 2018 г.. Кроме того, на арене установят медиаэкраны.

Напомним, бывший Центральный стадион был реконструирован к Чемпионату мира по футболу-2018 и после этого получил новое название. Как писал DK.RU, в 2019 г. Дмитрий Медведев, занимавший в тот момент пост председателя правительства РФ, поручил до 1 января 2020 г. безвозмездно передать в собственность Свердловской области все объекты стадиона «Екатеринбург Арена»: сам стадион, его входные группы, все КПП и посты охраны, а также коммуникационные и инженерные сети.

Об истории главного стадиона города и его реконструкции к Чемпионату мира по футболу-2018 читайте здесь.