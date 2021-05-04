Виталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинах

Состояние создателя Ethereum Виталия Бутерина с начала года выросло в 25 раз. Сейчас криптовалютные активы родившегося в Коломне программиста стоят $1,09 млрд.

Состояние сооснователя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина превысило миллиард долларов. Как сообщает Forbes, 4 мая единица Ethereum впервые в истории стала стоить $3000, состояния Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, таким образом достигло $1,09 млрд. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.

После этого Виталий Бутерин, которому 27 лет, стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте.

Ранее DK.RU писал о том, кто в мире за год сумел заметно заработать на криптовалюте. Виталий Бутерин был в этом списке. В январе 2020 года его криптовалютные активы оценивали в $360 млн.