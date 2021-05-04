Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.05
74,84
90,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Виталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинах

Виталий Бутерин
Виталий Бутерин. Иллюстрация: wikipedia.org

Состояние создателя Ethereum Виталия Бутерина с начала года выросло в 25 раз. Сейчас криптовалютные активы родившегося в Коломне программиста стоят $1,09 млрд.

#НОВОСТИ

Состояние сооснователя криптовалюты Ethereum Виталия Бутерина превысило миллиард долларов. Как сообщает Forbes, 4 мая единица Ethereum впервые в истории стала стоить $3000, состояния Бутерина, которое насчитывает 333 520 токенов, таким образом достигло $1,09 млрд. С начала 2020 года оно выросло почти в 25 раз.  

После этого Виталий Бутерин, которому 27 лет, стал самым молодым миллиардером в мире, который заработал свое состояние на криптовалюте. 

Ранее DK.RU писал о том, кто в мире за год сумел заметно заработать на криптовалюте. Виталий Бутерин был в этом списке. В январе 2020 года его криптовалютные активы оценивали в $360 млн.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Кольцово задержали активиста, заведено дело по «дадинской» статьеВ Кольцово задержали активиста, заведено дело по «дадинской» статье
  • Часть россиян получит двойную пенсию, а работавшим в 2020 году пенсионерам ее пересчитаютЧасть россиян получит двойную пенсию, а работавшим в 2020 году пенсионерам ее пересчитают
  • Конфликт рыбхоза и форелевой фермы исчерпан: рыбу везут домойКонфликт рыбхоза и форелевой фермы исчерпан: рыбу везут домой
  • Блюхеровский мост закрыт. Работы продлятся до конца летаБлюхеровский мост закрыт. Работы продлятся до конца лета
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.