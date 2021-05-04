6% кэшбэка и бесплатные переводы. Предприниматели получат подарки в майские праздники

УБРиР подготовил специальную акцию для новых бизнес-клиентов в майские праздники: бесплатные внутрибанковские и межбанковские переводы, в том числе физлицам, повышенный кэшбэк и процент на остаток.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) приготовил новым бизнес-клиентам акционное предложение в честь майских праздников. С 4 по 7 мая 2021 года предоставляется скидка 50% при подключении пакета услуг «Бизнес-Класс» или «Премиум-Класс» на 3, 6 или 12 месяцев.

В рамках пакета «Премиум-класс» все внутрибанковские и межбанковские платежи партнерам – бесплатные. Среди преимуществ тарифа – бесплатные переводы физическим лицам до 1 млн рублей. Для клиентов предусмотрен персональный менеджер, который проконсультирует по всем вопросам.

Для владельцев пакета услуг «Бизнес-класс» переводы физическим лицам до 600 тыс. рублей осуществляются бесплатно. Также не придется оплачивать 50 межбанковских переводов в месяц партнерам и контрагентам. Дополнительное преимущество – бесплатные услуги бизнес-юриста.

В подарок клиенты получат карту для оплаты бизнес-расходов компании и самоинкассации. Бонусом для владельцев карты будет кэшбэк до 5% в специальных категориях.

Также собственникам бизнеса бесплатно выпустят дебетовую карту «Пора» для оплаты личных покупок. Преимущество карты – кэшбэк 6% в любой из 16 рубрик, которые можно менять раз в месяц, и 1% на все остальные покупки. На остаток по карте начисляется до 6% годовых.