Из крупнейшего екатеринбургского МУПа ушел депутат

Перестановки в МУП «Водоканал». Пост первого замдиректора покинул депутат гордумы Александр Караваев. Ранее мэр анонсировал строгий аудит предприятия.

Депутат гордумы Александр Караваев больше не занимает пост первого замдиректора в МУП «Водоканал». Работу на предприятии он продолжит в статусе советника директора. Эту информацию Ura.ru подтвердил сам Александр Караваев.

В руководство «Водоканала»Александр Караваев пришел в марте 2019 г. После ухода в отставку генерального директора предприятия Евгения Буженинова он занял пост первого заместителя директора.

Отметим, в 2015 г., возглавляя региональный Фонд содействия капремонту, Александр Караваев фактически провалил реализацию программы капремонтов в области. Вопрос о его профпригодности поднимали представители федерального министерства ЖКХ, а прокуратура выяснила, что у Караваева нет высшего образования, необходимого для руководства этой структурой.

Добавим, что весной 2021 г. мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал большую проверку на «Водоканале».

Необходимо провести строгий аудит нашего стратегического предприятия. Вот этим мы будем заниматься точно. Мы будем привлекать Внешэкономбанк. Сегодня они уже обратились с таким предложением — инициативой по проведению аудита, — говорил Алексей Орлов.

Мэр пояснил, что аудит позволит определить не только финансово-экономические характеристики предприятия, но и понять, что происходит с качеством воды, куда ушли деньги, предназначенные на очистные сооружения и модернизацию водопровода, писал DK.RU.

В конце марта сообщалось, что у «Водоканала» нет денег на обустройство сетей к Универсиаде, это около 383 млн руб. С большой долей вероятности затраты МУП на подготовку к мероприятию будут возмещены за счет города.