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Стрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитию

Стрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитию
Иллюстрация: unsplash.com

Рост вакантности коммерческих площадей в Москве и Санкт-Петербурге стал минимальным за последний год, на рынке начинают заключать сделки без дисконта.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Рост вакантности площадей стрит-ритейла в Москве стал минимальным за прошедший год — 0,4 п.п. до 14%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании JLL. Количество закрытий арендаторов в первом квартале оказалось в три раза ниже, чем летом и осенью 2020 г., добавили в СBRE. Активность компаний повышается за счет приближающегося лета и снизившихся за время пандемии ставок, говорит руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.

Так, средняя стоимость аренды на Большой Дмитровке за первый квартал снизилась на 6%, до 85 тыс. руб. за кв. м в год. При этом на рынке начали заключать сделки без дисконта — в помещениях, расположенных в лучших локациях, на которые сформирован лист ожидания, говорит коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко.

Сейчас при заключении договора арендаторы получают длительные арендные каникулы или льготную ставку на первые 6-8 месяцев работы: в среднем предполагается дисконт в 30% от основной ставки. Ставки аренды вряд ли начнут расти раньше следующего года, говорит г-жа Буренко. 

В Санкт-Петербурге доля пустующих помещений за первый квартал выросла на 0,2 п.п. до 11,3%, а вновь открытых предприятий оказалось на 35% меньше, чем закрывшихся. Но в целом спрос на помещения стрит-ритейла остается стабильным, на центральные торговые улицы постепенно возвращаются fashion-операторы, которые закрывались из-за коронавирусных ограничений.

Посещаемость торговых центров также постепенно повышается. Так, по оценкам Watcom Shopping Index, на неделе с 19 по 25 апреля Shopping Index в Москве был на 17% ниже показателя аналогичного периода 2019 г. Вакантность в столичных ТЦ, по данным Knight Frank, достигла 12%, это на 5,8 п.п. выше, чем на начало 2020 г. 

Автор: Андрей Пермяков
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