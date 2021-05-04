Настоящий успех скучен. Никаких озарений и гениальных решений, просто работа

Вы хотите огромного прорыва или просто жить немного лучше? Как бы то ни было, вам не нужны супер смелые решения как в фильмах — просто делайте, год за годом. Хотя звучит это очень уныло.

Писатель и бизнесмен Скотт Янг уверен, что настоящие истории успеха всегда скучны. Ведь хорошие результаты в 99% случаев — это результат планомерного труда, а не единственного героического усилия. Вот что он пишет в блоге:

— Есть две главные истории о том, как рождается успех. Первую вы видели в фильмах и сериалах. Возникает проблема, кто-то берется за ее решение. Героические усилия — вспышка озарения — победа.

Второй сценарий намного скучнее. Человек начинает откладывать с 20 лет, к 65 имеет солидный пенсионный счет. Человек запускает бизнес, стабильно развивает его год за годом, и через пару десятков лет может назвать себя богатым. Человек регулярно тренируется из года в год, в итоге находится в хорошей форме.

Первая история захватывает, вторая навевает уныние. Во втором случае наступление успеха не так явно, ведь все движется вперед очень медленно. Это просто невидимые системы, работающие в фоновом режиме для создания результата. Несмотря на то, что первая история у всех на устах, вторая встречается гораздо чаще. Успех скучен, а не увлекателен, он кумулятивный, а не внезапный, к нему ведет системность, а не вдохновение.

Какую историю хотите рассказать вы?

Вдохновение помогает начать. Но это не механизм для получения результатов. Наоборот, к прогрессу ведет скучное, невидимое пыхтение.

Можно сказать, что это делает проблему успешности куда проще. Многих целей можно достигнуть простой рутиной. Привести себя в форму, открыть бизнес, стать богатым — ничего из этого не требует особой мотивации.

Но в то же время все несколько усложняется. Вдохновение — это просто, даже если оно не всегда возникает по желанию. А системы по постепенному получению результата часто не работают. Невольно возникают вопросы:

Стоит ли ходить в спортзал каждый день или три раза в неделю?

Если у вас несколько целей, следует ли работать над ними параллельно или последовательно? Как долго нужно фокусироваться на одной задаче, прежде чем переключиться на другую?

Стоит ли выделять время на планирование бизнеса? Или это прокрастинация и нужно просто начать?

Если вы чувствуете выгорание через 3 месяца после начала, следует ли сделать перерыв? Или продолжать с риском получить истощение?

Это сложные вопросы. Каждый из них связан с базовой системой — привычками, вниманием, исследованиями, энергией — где есть множество параметров, которые нужно настроить. Успех приходит в результате правильного выбора настроек этих систем, но правильный выбор редко бывает очевиден.

Мотивация как система

Само по себе противопоставление вдохновения и системы — сильное упрощение. Мотивация уже часть системы, на нее влияют многие факторы. Судите сами:

Чтобы действовать последовательно, необходимо подкрепление действий. К сожалению, долгий путь к цели дается непросто, поэтому со временем мы теряем мотивацию.

Сильно влияет на мотивацию чувство контроля. Многие цели, которых мы никак не можем достичь, на самом деле мотивированы извне, поэтому такая мотивация не стабильна.

Мы гораздо больше склонны к рационализаторству, чем к рациональности. Не всегда легко обнаружить причины того или иного поведения, поэтому одной саморефлексии мало, чтобы понять, почему мотивация истощается.

Если вы отстранитесь и посмотрите на свою мотивацию как на своего рода систему, то поймете, что нужно изменить, чтобы направить ее в нужном вам направлении.

Успех невидим

Неважно, огромные у вас амбиции или вы просто хотите немного улучшить свою жизнь. Факторы успеха, скорее всего, будут незаметны. Это не великие прозрения, ведущие к потоку действий, а тонкие системы, где результат приходит со временем.

Реальность требует от нас не только смелости, но и любопытства. Нужно пытаться понять самих себя, когда мы на высоте и когда не можем справиться с задачами. Успех все же чаще результат тщательного проектирования, а не героических усилий.

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