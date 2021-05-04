Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака

«Мы по-прежнему будем продолжать совместную работу в фонде, но мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара». Какие трудности ждут четвертого богатейшего человека мира после развода.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда Гейтс объявили о разводе.

pic.twitter.com/padmHSgWGc — Bill Gates (@BillGates) May 3, 2021

После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак. За последние 27 лет мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы все люди могли вести здоровую, продуктивную жизнь. Мы продолжаем разделять веру в эту миссию и будем продолжать совместную работу в фонде, но больше не верим, что сможем расти вместе как пара на новом этапе наших жизней. Мы просим уважать личное пространство и приватность нашей семьи в то время, как мы начинаем эту новую жизнь, — говорится в Twitter Билла Гейтса.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, совместное состояние пары составляет примерно $146 млрд. Билл и Мелинда Гейтс не объявили публично о планах разделить состояние, но подчеркнули, что будут продолжать сотрудничать в сфере благотворительности.

Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft, является четвертым богатейшим человеком в мире. Мелинда Гейтс, бывший менеджер Microsoft, стала известна благодаря их совместному благотворительному фонду, пожертвования которого превысили $50 млрд.

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Это уже второй развод среди богатейших людей планеты за последние годы. Так, в 2019 г. разошлись основатель Amazon Джефф Безос и Маккензи Скотт. Бывшая супруга Безоса получила долю в компании, которая оценивается в $53 млрд, она является самой богатой женщиной в мире и одним из самых влиятельных филантропов, жертвуя миллиарды долларов на цели, которые часто игнорируют другие благотворители. В частности, она жертвовала деньги благотворительному продовольственному фонду Feeding America и вузам, в которых ранее обучались только представители афроамериканского населения.

Как указывает Bloomberg, для Билла и Мелинды Гейтс разделение активов будет потенциально более трудным, чем для Джеффа Безоса и Маккензи Скотт. У последних оно было сосредоточено на акциях Amazon, тогда как на долю Microsoft сейчас приходится менее 20% активов Гейтса. Основную часть своего состояния он перевел в благотворительный фонд. Самый большой актив Гейтса — Cascade Investment, холдинговая компания, через которую он имеет интересы в сфере недвижимости, энергетики и гостиничного бизнеса, а также доли в десятках публичных компаний, включая Канадскую национальную железную дорогу и производителя сельхозтехники Deere & Co.