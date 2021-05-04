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В День Победы в Екатеринбурге состоится авиапарад

В День Победы в Екатеринбурге состоится авиапарад
Иллюстрация: Екатеринбург.рф

В праздновании Дня Победы в уральской столице примут участие 14 воздушных судов. Кроме того, состоятся и другие мероприятия, включая традиционный парад военной техники.

#ДЕНЬ ПОБЕДЫ#НОВОСТИ

9 мая, в День Победы, в небе над Екатеринбургом пролетят 14 воздушных судов.

В Свердловской области в парадном строю пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-24 и транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134, самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Всего же демонстрационные пролеты авиации, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в четырех городах регионов дислокации Центрального военного округа. Помимо Екатеринбурга, экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации пролетят в парадном строю над Самарой, Новосибирском и Кызылом.

Помимо авиапарада в Екатеринбурге пройдет парад военной техники, он начнется в 10 часов утра. На улице 8 Марта (от площади 1905 года до дома №2 по переулку Химиков) будет проходить выставка военной техники. На улице Пушкина с 11:30 до 14:00 будут выставлены ретроавтомобили. Прохождение Бессмертного полка в День Победы будет организовано в онлайн-формате.

В прошлом году из-за пандемии в Екатеринбурге 9 мая проходили только авиапарад и военный театр на колесах. Накануне Дня Победы региональные власти призывали граждан оставаться дома и смотреть праздничный парад в телетрансляции. Несмотря на режим самоизоляции и введение масочного режима, утром в центре города было многолюдно.

Автор: Анна Хлебникова
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