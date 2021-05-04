«Если человек может контролировать себя как систему, он может трансформировать мир»

«15 лет назад я весил 90 кг и был гораздо менее эффективным работником, чем сейчас». Топ-менеджер федеральной риелторской компании — о том, как спорт и отказ от сахара меняют жизнь. В лучшую сторону.

Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи»:

— Многие знают, что у меня много, скажем так, бзиков. За свою жизнь я ни разу в жизни не пил, не курил, не пробовал кофе. Последние 14 лет не употребляю никакие таблетки, даже витамины. Я сплю не менее 9 часов в день, много занимаюсь спортом, каждое утро гуляю по одному часу, даже в 35-градусный мороз.

Когда мне было 11, мне впервые предложили пиво — взрослый человек, приятель отца. Сказал: «Все мужчины пьют, и ты будешь». Я ответил: «Нет». Надо мной посмеялись, но факт остается фактом: за всю жизнь я не сделал ни глотка алкоголя.

Кто-то подумает, что у меня какие-то комплексы и я кому-то что-то доказываю. Нет! Просто будучи еще маленьким, понял одну вещь — другого тела у меня не будет. Здоровье — самое главное, что есть у человека.

Не стоит думать, что, однажды поняв это, я все время вел исключительно здоровый образ жизни. В моей биографии было всякое. Моя мама — педиатр, так что в детстве меня постоянно пичкали таблетками. Во взрослой жизни долгое время я также прибегал к таблеткам при малейшем признаке заболевания. Я ел много сахара, не всегда занимался спортом, плохо спал…

Все начало меняться в 2006 г. Тогда у меня родилась первая дочь. Детских весов дома не было, а ребенка надо было взвесить. Я встал на весы с ней, потом без нее. И с удивлением обнаружил, что вешу 90 кг. При этом нельзя сказать, что я постоянно лежал на диване, смотря телевизор. Я всю жизнь играл в футбол. И не прекращал этого и с весом в 90. Однако организм начал сбоить: заболели колени. До этого начал замечать, что в конце рабочего дня чувствую сильную усталость.

Решил заняться собой. Первым делом попытался отказаться от сладкого. Удалось это не сразу: день, два держался, но потом булочка или шоколадка попадались на глаза — я срывался. Отказаться от сладкого сложно: сахар — очень мощный наркотик, похлеще алкоголя и никотина. Он дает эндорфины, которые поступают напрямую в мозг. Чтобы убрать этот допинг, надо сильно постараться.

В моем случае многое решил случай: я оказался в больнице. Лишний вес и футбол — вещи малосовместимые. Врач посмотрел мои колени и сказал, что мне нужна операция. Лег в стационар, провел там 12 дней — на очень жестком рационе. Кто готовился к подобным операциям, тот знает. У меня отобрали весь принесенный с собой «сухпаёк», я ел только больничную еду. Результат был ошеломительным: пришел в больницу с весом 87 кг, а при выписке весил уже 79 кг! Тогда я твердо решил, что буду питаться правильно. И с того момента — а операцию мне сделали в 2007 г. — я вешу не более 75 кг.

Следующим шагом стало движение. Вряд ли человек задуман природой для того, чтобы лежать на диване, пить пиво и смотреть телевизор. Изначально мы созданы как охотники, мы должны много двигаться. Все разговоры о 6-10 тысячах шагов в день — они не просто так.

У человека, как у любой компании, есть такая вещь — проектная мощность. Если ее не достигать, ресурсность преобладает над тем, что уходит. Человек гарантированно начинает набирать вес и терять энергию.

Поставил себе жесткую цель — проходить 10 тысяч шагов. С 2011 г. я ни разу этой цели не изменил. В среднем прохожу 13-16 тысяч шагов — 13-16 км в день. Поначалу кажется нереальным — многие ведут сидячий образ жизни. Но надо просто поставить это себе в приоритет.

Знаете, пройдет 10-12 лет, многое из того, что сейчас кажется важным в делах, в бизнесе, вы даже не вспомните. А ваше тело — оно всегда ваше, это то, что останется с вами на всю жизнь.

Потом я решил провести эксперимент: не употреблять лекарства какое-то время — мне было интересно, что со мной будет. Через полгода после того, как я перестал пить таблетки, в том числе витаминки, я перестал болеть. Уверен, человеческий организм идеален, это чрезвычайно мощная система. Нет никакой потребности что-то пить — при нужном настрое организм сам решит любую проблему.

Сон — еще одна вещь, которой нужно уделить внимание. Оптимальный режим сна — с 10 вечера до 6 утра. Для большинства людей обязательный сон не может быть меньше 8 часов в день. Первые 5-6 часов просто накапливается энергия. После этого, на 7-8 часу сна, включаются механизмы, которые «чинят систему». Человек, который спит меньше, не восстанавливается: просто не запускается регенерация клеток.

Кто-то думает: если я начну больше спать, я не буду ничего успевать. Но когда не восполняется энергия, которую дает сон, не успеваешь вообще ничего.

Следующий момент — внутреннее психоэмоциональное состояние. Как быть со стрессом? Ответ: нельзя ничего пропускать через себя. Кто-то может сказать: как добиваться высоких результатов, если ты не болеешь за дело? Но надо научиться четко отделять свою нервную систему и переживания от физиологической работы. Раньше я сильно за все переживал — и был гораздо менее эффективным. Сейчас я могу абстрагироваться от обстоятельств — бизнес от этого только выигрывает.

Большая роль в обеспечении стабильной уверенности — деньги. Считаю, их надо накапливать. Люди, которые способны сохранять капитал, более спокойно относятся к жизни. Существует одна из теорий, которая говорит, что в 1960-е американские производители договорились о такой вещи: увеличить порции в общепите. В итоге это привело к развитию кучи бизнесов. Люди едят больше, желудок растягивается, им надо все время больше потреблять, покупать продукты. На здоровье такое потребление сказывается не лучшим образом — в итоге растет сектор медицины, растет страхование...

В последнее время проводится много исследований, результаты которых показывают, что физическая эффективность сама по себе ничего не дает, но она лежит в основе социально-психологической эффективности. Человек, который хорошо себя чувствует физически, гораздо более успешен, более трудоспособен, у него мозг работает более цепко. В итоге это сказывается и на финансовом самочувствии: человек просто меньше тратит денег на поддержание своей ресурсной базы.

Когда мы питаемся правильно и живем правильно, мы никому невыгодны, кроме самих себя. Поэтому важно поменять структуру потребления денег: с трат перейти на инвестиции.

Конечно, главный вопрос — как в итоге поменять свои привычки. Основная проблема нашей неготовности перейти на более-менее правильный путь — недостаточность целеполагания. Надо поставить долгосрочную цель: постараться увидеть себя через три года — как я себя ощущаю физически и духовно, как выгляжу, в какой форме нахожусь. Состояние внутреннего счастья, конечно, эфемерно, но на 20-30% можно сформировать это чувство. И во многом этому помогает спорт.

Совсем необязательно убиваться в зале: если вы хотя бы два часа в неделю занимаетесь спортом — это уже обеспечивает вам состояние счастья.

Двигаться надо. В обычном состоянии мозг так не работает. А вот когда набегаешься до упаду, мозг насыщается кислородом, увеличивается скорость работы, он начинает функционировать в другом формате. Лично у меня все самые лучшие бизнес-идеи были на следующий день после активных занятий спортом.

Плохая новость в том, что с каждым годом у человека все меньше шансов что-то изменить. Все дело в привычном мышлении. Одни и те же действия формируют в мозгу каналы, мысль идет стандартным путем, который — в силу человеческой природы — проходит по пути наименьшего сопротивления. Если сейчас вдруг человек решит начать жить по-другому, вряд ли это получится: там уже такой широкий канал накатан, что свернуть с него будет очень сложно.

Чтобы перестроиться, есть несколько способов. Я, например, когда вижу что-то, что не могу сделать, прописываю себе пять важных моментов, от которых отказываюсь до тех пор, пока не сделаю то, на что не могу решиться. Даю себе слово, что я это не делаю. Еще один вариант — публично заявляю, что не могу что-то сделать. В итоге — делаю. Если человек более азартен, можно поспорить. Если заключить пари на 200 тысяч рублей, что через год у вас умные весы покажут индекс тела хотя бы 9,8 из 10, — это сработает!

Но самый правильный путь — просто понять: самый главный человек, для которого вы живете, — это вы в будущем. Надо жить так, чтобы через 5-10 лет было не стыдно перед собой.

И еще очень важно для победы — верить в себя, признать, что ты исключительный. Чаще всего человек думает о себе: я такой же, как все. Но это путь в тупик. Когда ты чувствуешь себя уникальным, ты можешь достигнуть любой цели.

Переформатирование себя зачастую ни стоит никаких финансовых ресурсов. Для того чтобы быть успешным в этом мире, не надо познавать мир — надо познать себя. Если человек может контролировать себя как систему, он может контролировать вообще любые системы. И когда он научается менять себя, он начинает трансформировать мир вокруг.

Материал подготовлен на основе выступления Ильдара Хусаинова на форуме компании «Этажи»

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