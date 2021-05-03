Конфликт рыбхоза и форелевой фермы исчерпан: рыбу везут домой

20 тонн форели увезут в хозяйство «Форелевой фермы», как только вода в реке Куба прогреется до 5-7 градусов тепла. При нынешней погоде это произойдет в ближайшие дни.

Владелцы предприятия «Форелевая ферма» получили разрешение от собственника рыбного хозяйства в Верхнем Тагиле, где фермеры анедовали на зиму садки для рыбы, проехать к берегу водоема, чтобы начать перевозку рыбы. До этого владельцам форели приходилось проходить к рыбе через дырку в заборе.

Благодаря помощи администрации мы подписали с собственником рыбхоза договор, позволяющий нам до 30 мая беспрепятственно проехать и забрать рыбу. У нас там 20 тонн. Как только вода в Михайловске нагреется до плюс пяти градусов, мы начнем перевозку, — цитирует директор по развитию форелевой фермы Екатерину Сбоеву портал 66.RU.

Во время перевозки будет вестись пересчет рыбы: как заявили собственники форели, они уже потеряли несколько десятков особей.

[Мы смогла забрать рыбу из одного садка. самого маленького]/ Там должно было быть 163 штуки, но их было 142. Потери уже видны. Куда эта рыба делась, я не знаю, потому что мы ее не вылавливали. Какой убыток в других садках — пока неизвестно, — рассказывала Екатерина Сбоева нашему изданию несколько дней назад.

Всего в рыбхозе находится около 70 тыс. рыб с форелевой фермы.

Ранее DK.RU подробно рассказал о конфликте, который начался три месяца назад у владельцев форелевой фермы «Фермерская форель» с новым собственником «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства» Алексеем Павловым.

Предприниматели из Михайловска, где находится форелевое хозяйство, на зиму арендуют влощади в водоеме Верхнего Тагила, поскольку вода в нем более теплая. Как рассказала Екатерина Сбоева, после смены собственника рыбхоза в начале 2021 г. фермерам в ультимативной форме предложили оставить помещения. При этом договор действовал до 30 мая. Алексей Павлов уточнил, что аренда была безвозмездной, однако собственники форелевого хозяйства говорят о том, что ежемесячно они оплачивали счета за электричества — по 15-17 тыс. руб.

После выхода в паблик на ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, к решению проблемы также подключилась уполномоченный по правам предпринимателей региона Елена Артюх и надзорные органы.

DK.RU описывал историю этого семейного бизнеса, который вырос из увлечения рыбалкой и теперь приносит своим основателям несколько миллионов рублей прибыли в год, в том числе — за счет экскурсий на ферму. Они, к слову, уже возобновились. В инстаграм-аккаунте фермы появилось соответствующее объявление.

Мы открыли туристический сезон! С 1 мая мы работаем все праздники и выходные. Экскурсии и рыбабар к вашим услугам! — сообщили собственники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фермерская Форель РЫБАLOVE (@fermaforel)

В аккаунте фермы 10,5 тыс. подписчиков.