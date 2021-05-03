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Фитнес-клубы предложили принимать клиентов разорившихся сетей

Фитнес-клубы предложили принимать клиентов разорившихся сетей
Автор фото: Anastase Maragos. Иллюстрация: unsplash.com

Равномерное распределение обязательств ушедших игроков по действующим клубам позволит сохранить доверие клиентов ко всей индустрии, считают в Национальном фитнес-сообществе.

#ФИТНЕС#НОВОСТИ

Национальное фитнес-сообщество России предложило участникам рынка принимать клиентов разорившихся клубов. Такая мера должна помочь сохранить имидж фитнес-индустрии, пишет РБК со ссылкой на сообщение Национального фитнес-сообщества.

К сожалению, в последнее время участились прецеденты, когда недобросовестные игроки, прикрываясь пандемией, уходили с рынка, не выполнив обязательств перед клиентами, которым они продали клубные карты, заранее зная о своем бедственном положении, — сказала президент сообщества Елена Силина.

Такое вредит всей фитнес-индустрии, так как теряется доверие клиентов. Клубам предлагается равномерно распределять обязательства ушедших игроков между действующими клубам, разделив расходы равными долями в соответствии с локацией и масштабом.

«Эффект дежавю: клиенты вернулись, продажи выше плана. Но так же начинался и прошлый год»

Декларацию поддержали 640 клубов, в том числе московские фитнес-клубы и сети, а также компании из 50 субъектов России, такие как: «Сеть Спортивных Сооружений России» (С.С.С.Р), московская сеть We gym, фитнес-клубы Крыма, сети «Броско Фитнес» и Drive Fitness.

По оценкам Силиной, с начала пандемии коронавируса с рынка ушли 25% игроков, сумма невыполненных обязательств перед клиентами оценивается в 10 млрд руб.

К примеру, в Екатеринбурге один из старейших клубов, «Сити-Фитнес», так и не открылся после частичного снятия ограничений. Арендодатель предъявил претензии его учредителям почти на 30 млн руб., 133 клиента клуба заявили о претензии на 3 млн руб. за неоказанные услуги по купленным абонементам. Сейчас на месте закрывшегося фитнес-центра планируется запустить новый клуб.
Автор: Андрей Пермяков
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