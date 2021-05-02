Блюхеровский мост закрыт. Работы продлятся до конца лета

Дорожный участок, традиционно сложный из-за постоянных пробок, закрыт окончательно. В мэрии заявили, что без полного ограничения движения закончить ремонт невозможно, но обещают справиться быстро.

Мост по улице Блюхера в Екатеринбурге закрыт полностью. Напомним, последние несколько лет движение по нему ограничивалось частично, сейчас же закрыты обе полосы. Масштабный ремонт будет проходить по 31 августа. Свердловчанам, желающим попасть в Березовский и обратно, а также в поселки Шарташ, Калиновский и др., придется искать пути объезда. Пока транспорт перенаправлен по улицам Норильская, Фронтовых Бригад, Малышева и Егоршинскому подходу.

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов рассказал, что столь длинный срок работ связан с очень плохим состоянием элементов моста.

Ремонт путепровода включает в себя замену ездового полотна: асфальтобетонного покрытия, защитного, гидроизоляционного и выравнивающего слоев, а также замену деформационных швов, которые за длительный период эксплуатации пришли в негодность. После вскрытия последних элементов выяснилось, что они находятся в еще худшем состоянии, чем это предполагалось до начала проведения работ, — рассказал он.

Деформационные швы — это те элементы, которые при перепадах температур компенсируют изменение физических объемов мостовых пролетов при нагреве и охлаждении. Как сообщил Дмитрий Рыкунов, директор ООО «Дю-Тор», которое и проводит ремонтные работы, после вскрытия и демонтажа изношенных элементов будет залита бетонная смесь, обустроена гидроизоляция и уложен асфальт. Чтобы все эти элементы хорошо «улеглись» и обрели долговечность, в период «схватывания» материалов необходимо полностью исключить колебания и удары, возникающие при прохождении автотранспорта через путепровод.

Напомним, длина моста на улице Блюхера составляет 480 метров, а постоянная ширина — 17,7 метра. Как отметил Алексей Бубнов, сегодня работы проходят в высоком темпе, так что не исключено, что мост удастся запустить раньше нормативного срока.

Блюхеровский мост — единственный, который в этом сезоне будет перекрыт целиком, заверили в мэрии.

Ранее DK.RU рассказывал, что в 2021 г. в городе планируется отремонтировать 45 участков дорог общей протяженностью 42 км. При этом начнутся работы и на одной из самых напряженных развязок — в переулке Базовом. На нее из федерального бюджета выделено 600 млн руб.