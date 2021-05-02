Часть россиян получит двойную пенсию, а работавшим в 2020 году пенсионерам ее пересчитают

В Совете Федерации рассказали, какие выплаты и каким категориям пенсионеров положены в ближайшие полгода. Власти пересмотрели размер выплат работающим пожилым людям.

В Совете Федерации назвали категории граждан с правом получения сразу двух пенсий. В интервью «Парламентской газете» заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, что такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Им положены выплаты по инвалидности и по старости.

В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, — добавила сенатор.

Это касается тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успел выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов. Бибикова отметила, что в данном случае назначается только страховая часть пенсии.

Напомним, с 1 августа в России планируется повысить пенсии работающим пенсионерам. Елена Бибикова уточнила, что речь идет не об индексации, а о перерасчете. По ее словам, повышения выплат стоит ждать пенсионерам, которые работали в 2020 году. При этом то, сколько они работали — месяц, два или весь год — роли не играет.

Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд, — пояснила сенатор.

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