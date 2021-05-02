Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.05
74,84
90,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Часть россиян получит двойную пенсию, а работавшим в 2020 году пенсионерам ее пересчитают

Часть россиян получит двойную пенсию, а работавшим в 2020 году пенсионерам ее пересчитают
Иллюстрация: pixabay.com

В Совете Федерации рассказали, какие выплаты и каким категориям пенсионеров положены в ближайшие полгода. Власти пересмотрели размер выплат работающим пожилым людям.

#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

В Совете Федерации назвали категории граждан с правом получения сразу двух пенсий. В интервью «Парламентской газете» заместитель главы социального комитета Совфеда Елена Бибикова рассказала, что такая возможность есть у инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Им положены выплаты по инвалидности и по старости.

В некоторых случаях две пенсии — военную и по старости — могут получать и бывшие сотрудники силовых структур, — добавила сенатор.

Это касается тех, кто заработал пенсию по выслуге лет в силовом ведомстве, а после успел выработать стаж и нужное количество пенсионных баллов. Бибикова отметила, что в данном случае назначается только страховая часть пенсии.

Напомним, с 1 августа в России планируется повысить пенсии работающим пенсионерам. Елена Бибикова уточнила, что речь идет не об индексации, а о перерасчете. По ее словам, повышения выплат стоит ждать пенсионерам, которые работали в 2020 году. При этом то, сколько они работали — месяц, два или весь год — роли не играет.

Условие в данном случае другое — за этот период работы за них должны быть уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд, — пояснила сенатор.

Читайте также: Кремль готовит пакет помощи гражданам на 500 млрд руб. Уровень жизни упал накануне выборов

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Самые большие бассейны Екатеринбурга закроют до 2022 г.Самые большие бассейны Екатеринбурга закроют до 2022 г.
  • Во сколько обойдется второе гражданство россиянам?Во сколько обойдется второе гражданство россиянам?
  • 2 млрд руб. уже получили вкладчики «Нейвы». Но это даже не половина выплат2 млрд руб. уже получили вкладчики «Нейвы». Но это даже не половина выплат
  • «Возведение Деревни Универсиады — это принципиально новый подход к освоению территории»«Возведение Деревни Универсиады — это принципиально новый подход к освоению территории»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.