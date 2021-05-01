В Кольцово задержали активиста, заведено дело по «дадинской» статье

В екатеринбургском аэропорту задержали координатора движения «Весна» в Челябинске. Ранее молодой человек уже задерживался, в том числе на несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального.

В аэропорту Кольцово задержали координатора движения «Весна» в Челябинске Александра Кашеварова. Из Екатеринбурга его доставили на допрос в ОП «Центральный» Челябинска.

В Тelegram-канале организации говорится, что в отношении Кашеварова возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (так называемая «дадинская» статья, уточняет ЕАН).

Ранее в Челябинске УМВД города возбудило уголовное дело по этой статье в отношении юноши 2003 года рождения, не называя имен.

Александра Кашеварова уже привлекали в 2020 году по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ после пикета у регионального Заксобрания. В конце февраля его задержали за участие в несогласованной акции протеста, которая прошла в Челябинске 31 января. Активиста приговорили к административному аресту на 5 суток. 21 апреля Александра Кашеварова снова задержали на несанкционированном шествии в поддержку Алексея Навального.

Отметим, уголовное дело в отношении участников несогласованных акций возбуждают после трех и более подобных нарушений.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что экс-помощника экс-полпреда президента в УрФО приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену. Процесс в отношении Александра Воробьева проходилв закрытом режиме, материалы уголовного дела засекречены, известен лишь приговор.

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