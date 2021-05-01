Екатеринбуржцы застряли в заблокированном сочинском аэропорту

Аэропорт Сочи оказался заблокирован на всю ночь и утро 1 мая сильнейшим туманом. Самолеты не садились и не взлетали, вылета ждут около 2000 человек.

Сотни свердловчан в ночь на 1 мая застряли в аэропорту Сочи. Вылет бортов «Победы» и Nordwind Airlines задержали на несколько часов. Всего в сочинском аэропорту к утру субботы ждали вылета около 2000 человек.

Сразу два самолета, которые должны были вылететь в ночь на 1 мая из Сочи в Екатеринбург, отложили вылет. О причинах накануне вечерам пассажирам ничего не сообщали.

«Авиакомпания «Победа» «потеряла» свой рейс до Екатеринбурга: он не отображается на табло в самом аэропорту, а на онлайн-табло видно, что самолет задержан на 5 часов. Еще один рейс до столицы Урала — авиакомпании Nordwind Airlines — задержали на 10 часов», — сообщал Е1 со ссылкой на информацию, полученную от пассажира.

Позже людям сообщили, что перелеты отложены из-за погодных условия.

Рейс № 339 авиакомпании «Победа» и № 144 Nordwind Airlines задержан. У нас туман, мы не летаем пока, — сообщила диспетчер аэропорта Сочи.

Среди застрявших в сочинском аэропорту немало детей и пенсионеров, люди рассказывали, что спать пришлось прямо на полу, так как мест в аэропорту на всех застрявших в нем людей не хватило. Утром 1 мая стало известно, что всего вылет из Сочи отменили для двух десятков рейсов.

Более 2 тысяч человек ожидают вылета в международном аэропорту Сочи после того, как более двух десятков рейсов минувшей ночью из-за погодных условий не смогли прибыть в город, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Низкая облачность в районе аэропорта с 21.00 30 апреля не позволяла экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, самолеты уходили на запасные аэродромы. Около 11 утра по Москве сочинский аэропорт возобновил прием воздушных судов, видимость в районе аэродрома улучшилась.

Часть воздушных судов находятся в пунктах вылета. Аэропорт Сочи максимально усилился и готов к обслуживанию с запредельной нагрузкой, чтобы выйти в расписание, — говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по информации табло прилетов аэропорта Кольцово, последние рейсы из Сочи прибыли в 00.00 и 01.55 (самолеты авиакомпании AzurAir) и в 10.50 (RedWings).

Напомним, несколько дней назад стало известно, что после 6-летнего перерыва возобновляются полеты из Екатеринбурга в Египет. Первые прямые рейсы в Каир запланированы уже на начало мая.