Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 01.05
74,84
90,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Портофино все: старейший итальянский ресторан Екатеринбурга закрывается

Портофино все: старейший итальянский ресторан Екатеринбурга закрывается
Иллюстрация: portofino-ekb.ru

С 30 апреля заведение прекращает работать, хотя финансовых трудностей, проблем с посещаемостью или кухней у ресторана нет. О причине закрытия рассказала директор компании Usta Group.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Владелец помещения, в котором находится ресторан, принял решение о его продаже. Поэтому сегодня «Портофино» работает последний день.

Мы остановили деятельность из-за того, что помещение продается собственником. Информации о том, как дальше оно будет эксплуатироваться, нет. В ресторане все было достаточно хорошо — и гости, и кухня. Если бы не продажа, он бы продолжал свою деятельность, — пояснила Тамара Клишина, директор компании Usta Group, управляющая рестораном (цитата по E1.RU).

Возможно, «Портофино» откроется в другом месте. Сейчас Usta Group ищет подходящую площадку в центре города. 

«Портофино» работал на проспекте Ленина 12 лет.

У Usta Group остаются в управлении другие заведения: паназиатский ресторан «Васаби», французская кофейня «Шо» и «Дубровин», где готовят по советским рецептам.

Ранее DK.RU писал, что ресторатор Евгений Кексин продает кафе «Пышки», которое находится в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. 

Напомним, что из-за увеличения себестоимости продуктов общепит готовится повысить цены. По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, сильнее всего дорожает курица: с лета 2020 г. ее цена выросла на 40%. Маргарита Костеева, президент «Росинтер Ресторантс Холдинга» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays), оценивает рост закупочных цен на мясо, курицу и морепродукты примерно в 10%, на 70% подорожало подсолнечное масло, на 25% — овощи.  

Чтобы удержать цены, мы уже вернули на фуд-кортах пластиковые столовые приборы старого образца, на вид менее красивые, чем те, которые мы использовали в 2019 году. Но лучше пусть будет не так красиво, но так же вкусно… Лучше использовать салфетки поскромнее, но остаться с прежними ценами и прежним качеством блюд, — приводит пример основатель «Теремка».

Автор: Виктория Говорковская
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство«Если не изменить мышление, ничего не получится». Как перейти на бережливое производство
  • На месте «Альфа-Банка» построят храмНа месте «Альфа-Банка» построят храм
  • Новая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и ХиммашНовая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и Химмаш
  • Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаПопечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.