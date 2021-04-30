Портофино все: старейший итальянский ресторан Екатеринбурга закрывается

С 30 апреля заведение прекращает работать, хотя финансовых трудностей, проблем с посещаемостью или кухней у ресторана нет. О причине закрытия рассказала директор компании Usta Group.

Владелец помещения, в котором находится ресторан, принял решение о его продаже. Поэтому сегодня «Портофино» работает последний день.

Мы остановили деятельность из-за того, что помещение продается собственником. Информации о том, как дальше оно будет эксплуатироваться, нет. В ресторане все было достаточно хорошо — и гости, и кухня. Если бы не продажа, он бы продолжал свою деятельность, — пояснила Тамара Клишина, директор компании Usta Group, управляющая рестораном (цитата по E1.RU).

Возможно, «Портофино» откроется в другом месте. Сейчас Usta Group ищет подходящую площадку в центре города.

«Портофино» работал на проспекте Ленина 12 лет.

У Usta Group остаются в управлении другие заведения: паназиатский ресторан «Васаби», французская кофейня «Шо» и «Дубровин», где готовят по советским рецептам.

Ранее DK.RU писал, что ресторатор Евгений Кексин продает кафе «Пышки», которое находится в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге.

Напомним, что из-за увеличения себестоимости продуктов общепит готовится повысить цены. По словам основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, сильнее всего дорожает курица: с лета 2020 г. ее цена выросла на 40%. Маргарита Костеева, президент «Росинтер Ресторантс Холдинга» (сети Il Patio, «Планета суши», TGI Fridays), оценивает рост закупочных цен на мясо, курицу и морепродукты примерно в 10%, на 70% подорожало подсолнечное масло, на 25% — овощи.