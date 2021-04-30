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Впервые с 2016-го: Ревдинский кирпичный завод закончил год с прибылью

Впервые с 2016-го: Ревдинский кирпичный завод закончил год с прибылью
Иллюстрация: Ревдинский кирпичный завод

Руководство Ревдинского кирпичного завода (РКЗ) внедрило новую программу развития, благодаря которой предприятию удалось закончить 2020 год с прибылью в размере 25,249 млн рублей.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

На заводе полностью перестроили бизнес-процессы и увеличили линейку продукции. Намечен курси на расширение рынков сбыта. По оценкам топ-менеджеров РКЗ, в 2021 году увеличение объемов ввода жилья позволит предприятию нарастить сбыт продукции и удержать набранные темпы.

Выбранный вектор развития позволил Ревдинскому кирпичному заводу впервые с 2016 года получить чистую прибыль и увеличить выручку в 2020 году до 907,7 млн руб.

2020 год стал для всего бизнеса годом вызовов, команда предприятия чутко реагировала на обстановку, своевременно был введен полномасштабный комплекс противоэпидемиологических мер. В том числе благодаря этому завод продолжил бесперебойную работу. В данный момент на РКЗ идет вакцинация сотрудников от COVID-19.

У нас полностью изменился подход к расходам. Наверное, так серьезно и всесторонне мы до этого не подходили к анализу всех бизнес-процессов. Если сравнивать предприятие с человеческим организмом, то мы прошли полную диагностику каждого органа. Выявили множество важных моментов. Мы решили перейти на новую программу ERP и сейчас уже полным ходом идет внедрение, - комментирует позитивные изменения генеральный директор РКЗ Виктор Кушнарев.

По отдельным статьям РКЗ даже нарастил финансирование. В частности, был увеличен фонд оплаты труда. В 2020 году общая средняя заработная плата на предприятии выросла на 8,6%. Зарплата рабочих — на 11,5%.

Впервые с 2016-го: Ревдинский кирпичный завод закончил год с прибылью 1

Одной из задач прошлого года было расширение линейки продукции. Ассортимент предприятия пополнился серым керамическим кирпичом, образцами цвета осеннего листа. Кроме того, РКЗ закрыл дефицит печного кирпича, запустив еще и производство лицевого печного кирпича.

На 2021 год предприятие ставит задачу также получить чистую прибыль. Для этого будут использоваться уже показавшие эффективность в 2020-м финансовые инструменты, формируется финансовая подушка безопасности.

В 2019 году нашей основной задачей было выйти в ноль, в 2020 году нам было необходимо стабильное развитие – пересмотр и использование «скрытых» ресурсов, на 2021 год мы предварительно себе наметили, что должны стать лидером рынка в родном регионе. Лидер – это тот, на кого ориентируются и равняются. Для этого в 2020 году мы расширили линейку продуктов, стали иначе работать с ценой, перенастроили часть бизнес-процессов, — делится планами генеральный директор РКЗ Виктор Кушнарев.

Справка

 
Ревдинский кирпичный завод сегодня является одним из лидеров рынка по производству кирпича. Предприятие выпускает рядовой и облицовочный кирпич, крупноформатный керамический блок POROKAM – всего в ассортименте более 60 наименований.
 

 

 

 

Автор: Гринина Ирина
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