Отдыхать по три дня постоянно: четыре шага к четырехдневной рабочей неделе

Перевести себя на другой график работы, при котором пятница — уже выходной день, достаточно нескольких недель. Важно просто учесть несколько моментов.

В мае у большинства россиян нет поводов для жалоб на переработки: выходных дней почти столько же, сколько в январе. Но суровые будни вернутся и, вероятно, многим пригодятся советы консультанта по маркетинговой стратегии и брендингу, писательницы Дори Кларк. Она воспользовалась пандемию и сократила свою рабочую неделю до четырех дней. В ходе внедрения и, что еще сложнее, поддержания практики «нерабочих пятниц», она вывела четыре правила.

Установите дату отдыха заранее

В 2011 году я взяла отпуск на целый месяц. И тогда стало понятно, что идея сделать длительный перерыв часто кажется невозможной потому, что мы видим свой переполненный график, понимаем, что не можем отменить дела, и сразу же сдаемся. Главное — начинать с «линии горизонта», где ничего еще не запланировано. В моем случае, я составила план на год вперед и предупредила клиентов: «Меня не будет в следующем ноябре». Никто не возражал.

Чтобы устроить выходной по пятницам, не нужно было заглядывать так далеко, но, тем не менее у меня были запланированы пятничные мероприятия на шесть недель вперед. Поэтому я взяла первую полностью свободную дату — в моем случае пятницу 11 сентября — и объявила, что с этого дня я больше не планирую рабочих дел по пятницам.

Устройте «административный день» по четвергам

Первая же ошибка, которую я совершила, — стала планировать слишком много встреч на четверг перед выходными. В этих условиях я не успевала ответить на многочисленные сообщения, в итоге все три выходных меня мучили угрызения совести.

Теперь я назначаю больше встреч на начало недели, чтобы значительную часть четверга посвятить просмотру почты, работе с документами и другим обязательствам, которые требуют ответа или могут вызвать у меня стресс в выходные.

Определитесь, как вы хотите провести время

Многие люди, хотя и мечтают о дополнительном отдыхе, просто не умеют расслабляться, когда им выпадает такая возможность. Чтобы избежать «осечки» — например, ответа на электронное письмо в выходной день — важно наметить другие интересные занятия, которые приносят удовольствие. Если у вас нет плана и вы просто провели день в соцсетях, может быть, лучше было бы работать.

Я решила, что пятница будет днем ухода за собой, и стараюсь по возможности назначать на него приемы к врачу, сеансы физиотерапии и стрижку. Иногда я устраиваю обеды с друзьями или работаю над творческими проектами, например, пишу мюзиклы. Я даже завела новое хобби — стала брать уроки настольного тенниса.

Определите, когда нужно проявить твердость, а когда — гибкость

Почти сразу после внедрения политики «выходных пятниц», вселенная решила испытать меня. Сотрудник захотел устроить переговоры в пятницу, новый перспективный клиент предложил созвониться именно в этот день. Было бы легко пойти навстречу — и я бы сделала это в случае экстренной ситуации — но вместо этого я мягко отказалась и предложила альтернативу. «Я была бы рада поговорить в пятницу, если это важно, — сказала я, — но в четверг или понедельник будет гораздо удобнее. Пожалуйста, дайте мне знать, если это возможно». Перенести дату не составило труда.

С другой стороны, я несколько раз нарушала свой обет «выходных пятниц», когда логистика действительно этого требовала.

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