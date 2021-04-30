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Во сколько обойдется второе гражданство россиянам?

Во сколько обойдется второе гражданство россиянам?
Иллюстрация: https://pixabay.com/

DK.RU, представители компании Apex Capital Partners и эксперт в области бизнес-иммиграции Сергей Сандер провели прямой эфир, посвященный инвестиционному гражданству.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В последнее время вопросы получения гражданства за инвестиции актуализировался. У людей, обладающих капиталами, нет уверенности в том, что границы между странами откроются после пандемии. Это одна из причин, которая движет людьми, желающими получать второе гражданство. Конституция РФ предусматривает такую возможность. Правда, о получении второго гражданства необходимо предупредить соответствующие органы, чтобы избежать административного наказания.

О том, сколько стоит гражданство Карибских стран и Черногории в эфире рассказали Нури Катц, основатель и президент международной компании Apex Capital Partners и Софья Силина, вице-президент компании Apex Capital Partners в РФ/СНГ.

Справка

 
Apex Capital Partners — единственная в России компания, имеющая государственные лицензии для оформления участия заявителей в программах инвестиционного гражданства. Компания существует на рынке 28 лет. За это время она помогла более чем 2000 клиентам получить второе гражданство Черногории, стран Карибского региона и ЕС (Мальта).
 

Обсуждение началось с мальтийской программы. Она является одной из самых сложных и дорогих, но дает возможность аппликантам и членам их семей проживать в любой стране Евросоюза и безвизово посещать США в качестве туриста.

Заявители проходят очень серьезную проверку служб безопасности. После того, как страна понимает, что аппликант соответствует ее требованием, можно выбирать инвестиционную программу: либо на 12 месяцев, либо на 36. В первом случае инвестиционный взнос в Госфонд страны составит 750 000 евро, во втором — 600 000 евро, — рассказала Софья Силина.

Есть и более выгодные варианты. Так, стоимость получения карибского гражданства варьируется от 140 000 долларов до 190 000 долларов с учетом обязательных государственных пошлин. Все зависит от выбранной страны и количества членов семьи.

Одной из самых привлекательных из существующих программ, по словам спикеров, является программа получения гражданства Черногории. Страна пока не входит в состав ЕС, но к 2025 году черногорский паспорт даст его обладателям не меньше преференций, чем паспорт стран Карибского региона.

Инвестиционная программа направлена на развитие северной части страны. Заявитель приобретает долю или комнату в отеле в северной части на сумму 250 000 евро. Причем, это возвратная инвестиция. Можно инвестировать и в юг Черногории. Там стартовая отметка инвестиций составляет 450 000 евро. Отмечу: тем, кто хочет получить гражданство Черногории, стоит поторопиться. Программа заканчивается в конце этого года, — добавила Софья Силина.

Подробнее о том, в чью казну обладатель второго паспорта платит налоги, как за рубежом относятся к россиянам со вторым паспортом, и чем ВНЖ отличается от второго гражданства, можно посмотреть в записи.

Автор: Андрей Каяк
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