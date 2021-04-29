2 млрд руб. уже получили вкладчики «Нейвы». Но это даже не половина выплат

За первые три дня в офисы банка «Открытие» поступило более 5 тыс. заявлений на выплаты от вкладчиков банка «Нейва», у которого в начале апреля ЦБ отозвал лицензию.

Как рассказали DK.RU в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), в общей сложности выплачено уже 2 млрд руб. — это 36% всей страховой ответственности Агентства по данному банку. В том числе возмещение в размере 319 млн руб. получили 513 юридических лиц.

По оценкам АСВ, 97% клиентов банка «Нейва» смогут полностью возместить свои вклады за счет выплаты из Фонда обязательного страхования вкладов.

Как рассказывал DК.RU, информация об отзыве лицензии у Банка «Нейва» появилась на сайте ЦБ РФ утром 16 апреля. Регулятор обвинил его в нарушении федеральных законов о банковской деятельности. В частности, требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. А также в проводении в значительных объемах сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

22 апреля АСВ сообщило, что в качестве банка-агента для возмещения средств владчикам «Нейвы» выбрали «Открытие». Выдавать средства начали 26 апреля.

Отделения банка-агента осуществляют выплаты в 14 субъектах Российской Федерации, в том числе в Свердловской области в девяти населенных пунктах, включая Екатеринбург, Верхнюю Пышму, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Серов, Заречный и Лесной, — прокомментировали в АСВ.

Тем временем «Деловая Россия» организовала встречу вкладчиков с руководством «Нейвы». На ней председатель правления банка Константин Левушкин заявил, что суммы активов хватит, чтобы покрыть все обязательства перед клиентами.

Наше предпочтение, чтобы в суде рассматривалась ликвидация банка, тогда клиенты получат свои деньги. Банкротство нельзя исключать. Но это более долгий путь. Мы честные банкиры и никакой ерундой не занимались. У нас никаких схем и выводов не было, — приводит слова Левушкина «Ъ-Урал».

Решение о том, какой путь будет выбран — ликвидация или банкротство — примут 17 мая.