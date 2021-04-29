«Школа в России интересна только как пиар и объект популизма. Всегда проще построить танк»

«Основной вопрос, который не решен — увязка всех аспектов удаленного обучения. Но школа никому не интересна, тем все сложно, думать надо». Почему за год удаленки в наших школах ничего не изменилось?

Дмитрий Волошин, основатель проекта «OTUS. Онлайн-образование», пишет в свом блоге на Facebook о проблемах современной школы, решения которым пока нет:

— Год назад случилась важная вещь. Внезапно, как снег в феврале, выяснилось, что школа не готова к дистанционному обучению. Кипеж, который на эту тему устроили родители, похоже, дошел до ушей важных людей. Настолько важных, что даже начали разбираться. Выяснился ряд возмутительных обстоятельств. Во-первых, информатизация школ превратилась в покупку телевизоров южнокорейских братьев да в прокладку проводов во имя крупнейшего провайдера фиксированной связи. Самые большие затраты — это CAPEX, который оказался бесполезен в условиях пандемии: толку-то от оснащения школ, когда все сидят по домам? Важные люди вздохнули и подмахнули смету на переоснащение школ: телевизоры поменять на 4К, да каналы перепротянуть побыстрее, 1 Гбит.

Во-вторых, обнаружилось, что нет адаптированного контента. То есть монополист в сфере просвещения с аналогичным названием есть, а контента — нет. И почему так, непонятно же? Никогда же такого не бывало, и вдруг опять! Контент попытались срочно поискать, но не нашли.

Точнее нашли ряд небольших по меркам государственной махины школ, которые лепили настолько самобытные вещи, что вся академия образования пила «Корвалол». Ребята делали вне стандартов и методических указаний! Да как это вообще возможно-то? Тогда был задуман закон о просвещении, который мы имеем удовольствие наблюдать в полете сейчас. Важные люди хмыкнули и дали добро. Одной пулей всех зайцев — это искушение.

В-третьих, стало понятно, что учителей никто не учит быть и работать в дистанте. Быстро, на коленке, появились времянки. Zoom плюс Google Docs плюс Whats Up плюс какая-то мать. Особо продвинутые использовали Discord, олдскулы пытались приспособить Skype for Bussiness. Разнообразие технических решений и вопиющая дезорганизованность их применений вызвали логичную реакцию важных людей. Те поручили делать за деньги свою, родную, домотканную среду дистанционного обучения. Ради разнообразия поручили компании без прямого государственного участия. Вопрос обучения учителей пока замяли. Ведь сначала надо создать то, чему учить, верно?

Что мы с вами получили через год? Строго говоря — ничего. Основной вопрос, который был не решен — это увязка всех аспектов удаленного обучения в школе. Без его проработки дальнейшие шаги бессмысленны. То есть они имеют смысл для разных подрядчиков, разумеется. Но ощутимую пользу родителям и учениками они вряд ли принесут.

Почему так? Неужто буйные закончились? Али умные повывелись? Все проще. Школа никому не интересна. То есть как пиар — да. Как объект популизма — естественно. Но как место приложения сил — увы, нет. Долго там все. Сложно. Думать там надо. А зачем? Можно же проще трубу какую кинуть. Или вот танк построить. А трансформационные процессы длиной в десятки лет — это сюр. Лучше закажем новые телевизоры. Или закон подмахнем. И так сойдет.

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