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Штабы Навального закрыли. Против политика и его соратников возбудили новое уголовное дело

Штабы Навального закрыли. Против политика и его соратников возбудили новое уголовное дело
Иллюстрация: Instagram Алексея Навального

«Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация. Работать в таких условиях невозможно».

#НАВАЛЬНЫЙ#НОВОСТИ

Соратник оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков объявил о роспуске сети региональных штабов. Сохранить их работу в нынешнем виде невозможно: после того как ФБК (признан в России иноагентом по требованию Минюста) признали еще и экстремистской организацией, это немедленно подведут под статью об экстремизме. В свою очередь, это повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах и сотрудничает с ними, объяснил Волков. 

Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно, — сказал Волков.

Вместе с тем он отметил, что вместо штабов есть самостоятельные и сильные политические организации с тысячами сторонников, которые будут заниматься расследованиями, выборами и митингами.

Вместе с тем против Навального, Волкова и их соратника Ивана Жданова возбудили новое уголовное дело — о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, говорится на сайте Навального.

Дело было возбуждено 4 февраля главным следственным управлением СК России по части 1 статьи 239 УК РФ (Создание и руководство религиозным или общественным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью). За это предусмотрено до четырех лет лишения свободы. 

Навальный сейчас находится в заключении в ИК-2 Владимирской области, где он несколько недель держал голодовку, Волков и Жданов — за границей.

Автор: Андрей Пермяков
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