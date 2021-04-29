«В следующий раз, когда будете слишком заняты, вспомните о времени. Его не вернуть»

Автоматический ответ «я слишком занят» на любые предложения друзей? Скорее всего, вы теряете в жизни очень многое и рискуете остаться наедине с нелюбимым делом. Разбираемся.

Работа — не самое важное в нашей жизни, но почему мы об этом регулярно забываем? Основательница Ness Labs Энн-Лаура Ле Канф рассуждает в своем блоге о том, откуда у нас привычка откладывать жизнь на потом.

«Как поживаешь?», — спросила подруга. «Занята, но когда немного освобожусь, устрою себе небольшую передышку», — ответила я.

Я поймала себя на мысли, что отвечаю так каждый раз, когда кто-то интересуется моими делами. «Так много работы, но, надеюсь, на следующей неделе будет лучше». Постоянная занятость дает иллюзию продуктивности, нам кажется, что все хорошо. Но есть ли у нас время наслаждаться жизнью?

У части людей, к сожалению, нет выбора. Студенты работают после учебы, чтобы оплачивать получение образования. Родители работают на двух работах, чтобы оставаться на плаву. Да, не у всех есть роскошь распоряжаться своим временем так, как им нравится. Но у многих такая возможность есть, но они все равно бросаются от одной задачи к другой, даже не пытаясь сделать паузу и спросить у себя, на самом ли деле им это нравится. Может быть, эти задачи на самом деле только мешают получать удовольствие от жизни?

Исследования показали, что люди, как правило, делают все возможное, чтобы выглядеть занятыми, даже если деятельность кажется бессмысленной. Доктор Брене Браун из Хьюстонского университета считает «безумную занятость» стратегией, которую мы используем, чтобы не смотреть правде в глаза.

Мы боимся периодов безделья, ведь в это время на ум приходят мысли о том, чего же мы хотим от жизни и что у нас есть на самом деле. Иногда эта пропасть так велика, что мы предпочитаем оставаться белкой в колесе.

Быть занятыми — это защитный механизм. Это способ не просто быть. У нас есть обязанности, сроки, списки задач. Перегрузка заставляет нас чувствовать, что мы движемся в верном направлении или хотя бы в каком-то любом направлении. Но постоянный цикл задач, которые мы решаем, даже не задумываясь, часто приводит к застою. Кто с гордостью смотрит свои старые списки дел в конце года и думает: «Ух ты, неужели в этом году я все это выполнил»?

Нам необходимо учитывать качество работы, а не измерять прогресс ее объемами. Важно не только качество результата, измеримое внешними метриками, но и качество воздействия на психическое и физическое благополучие.

«Вдохновляла ли меня эта работа на интеллектуальную деятельность, узнала ли я что-то новое, помогла ли она мне развить любопытство, дала ли возможность общаться с интересными людьми?». Это разумные вопросы, которые стоит задавать, когда работа занимает большую часть жизни.

Если вы слишком заняты, чтобы наслаждаться жизнью — слишком заняты, чтобы проводить время с друзьями и семьей, слишком заняты, чтобы научиться рисовать или играть на гитаре, слишком заняты, чтобы пойти в поход, слишком заняты, чтобы приготовить себе что-нибудь вкусное — эти моменты уйдут, и вы никогда их не вернете.

Но нет, еще не поздно. Как и многие люди, я тревожусь о времени, постоянно прокручивая мысль о том, что уже слишком поздно стремиться к чему-то новому. Но, в действительности, впереди еще много лет. Один из величайших подарков, которые вы можете сделать себе на будущее — определить, что для вас значит «хорошо проведенное время», и выделить пространство для этих моментов.

В следующий раз, когда вы захотите узнать что-то новое или друзья позовут вас куда-то, а у вас возникнет автоматический ответ «я слишком занят», задумайтесь, действительно ли вы так заняты. И несут ли эти дела в долгосрочной перспективе ту же ценность, что и изучение чего-то нового или общение с друзьями.

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