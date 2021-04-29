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В регионе создается новое министерство. Его главу будут искать на открытом рынке

В регионе создается новое министерство. Его главу будут искать на открытом рынке
Иллюстрация: ef.tsu.ru

Министра цифрового развития Свердловской области выберут через открытый конкурс. Главное требование — большой управленческий опыт и способность решать сложные задачи.

#ЦИФРОВИЗАЦИЯ#ВЛАСТИ#НОВОСТИ

Планами по созданию новой структуры и поиску кандидата на должность нового министра губернатор Евгений Куйвашев поделился со своими подписчиками в Instagram.

Мне совершенно понятно, что чем выше уровень [цифровизации разных сфер], тем регион конкурентнее. А жизнь в нём — лучше и комфортнее. Именно поэтому некоторое время назад я, посовещавшись с коллегами, принял решение о создании у нас отдельного министерства, которое полностью — от и до — будет курировать вопрос цифровой трансформации Среднего Урала. Возглавить его должен опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона. Сложная задача. Для того, чтобы найти такого человека, мы объявим открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи Свердловской области, — написал губернатор.

По его словам, информация о конкурсе в ближайшее время появится на официальном сайте правительства области.

В нашем регионе много талантливых и компетентных специалистов. Мы готовы к новым идеям и решениям, — так закончил свой пост губернатор.

Напомним, решение создать министерство цифрового развития и связи власти региона приняли в марте 2021 г. Новое ведомство организуют на базе департамента информатизации и связи Свердловской области. Основная задача — запустить в регионе централизованное управление процессами информатизации, цифрового развития и обеспечения информационной безопасности. Кроме того, к министерству перейдут полномочия по программно-технической поддержке исполнительных органов власти.

Отметим, подобная структура уже существовала в регионе при предыдущем губернаторе Александре Мишарине. В 2012 г. оно было преобразовано в министерство транспорта и связи. Всего на сегодня в структуре правительства насчитывается 16 министерств.

С конца прошлого года одно из ключевых ведомств — министерство финансов — находилось под управлением временного министра. Как рассказывал DK.RU, в конце года Галина Кулаченко, которая занимала должность министра финансов региона с 2012 г., подала в отставку. Ее преемником стал Александр Старков. Кандидатуру нового министра вначале утверждали федеральные власти, затем — депутаты регионального Законодательного собрания. Окончательный документ о вступлении Старкова в постоянную должность Евгений Куйвашев подписал неделю назад.

Автор: Инна Вейн
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