В школах города объявили внеплановые каникулы, а гражданам рекомендовали сидеть по домам

С 1 по 10 мая во всех школах Екатеринбурга отменяются учебные занятия. Такое решение принял департамент образования мэрии в связи с дополнительными выходными, введенными президентом РФ.

О том, чтобы включить дни между майскими праздниками в число выходных, руководство страны объявило несколько дней назад. Как пояснил Владимир Путин, это связано с рекомендациями Роспотребнадзора из-за эпидобстановки.

Как сообщал DK.RU, в школах Екатеринбурга сначала не знали, как организовать работу. Однако после рекомендации главы российского Минпросвещения Сергея Кравцова решили устроить внеплановые каникулы. На выходные закроются и многие детские сады — останутся работать только дежурные группы.

До конца 28 апреля заведующие детскими садами проводили опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ в период с 4 по 7 мая 2021 года. После этого примем решение о том, какие учреждения будут работать. Остальные образовательные организации в период с 1 по 10 мая 2021 года функционировать не будут, — сообщили в мэрии.

Одновременно с принятием такого решения мэрией глава свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских попросил граждан не выходить из дома в Пасху и Ураза-байрам — эти праздники выпадают на первые майские выходные.

В эти дни у верующих принято посещать храмы, участвовать в обрядовых мероприятиях, принимать гостей, навещать родственников. К сожалению, иногда внешние обстоятельства вносят в нашу жизнь, в наши традиции не самые позитивные коррективы. Пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается во всем мире. И, несмотря на успехи, достигнутые благодаря проведению противоэпидемических мероприятий и начавшейся массовой вакцинации населения от COVID-19, риски для здоровья значительной части населения остаются высокими. Чтобы защитить себя и своих родных от этой опасной инфекции, не омрачить светлые праздники, рекомендуем встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей, — заявил Козловских.

По данным регионального опершатаба, за последние сутки на территории всей Свердловской области зафиксировано 107 новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 86044 свердловчан, напоминает JustMedia.ru.

Отметим, по мнению агентства Bloomberg, в России началась третья волна коронавируса, однако правительство это отрицает. Издание утверждает, что существует неофициальная статистика, которая говорит о том, что сегодня в Москве ежедневно регистрируется больше случаев Covid-19, чем в Великобритании.

Правительство РФ не вводит новые ограничения, хотя недавно ввело временный запрет на поездки в Турцию и Танзанию, чтобы снизить риски распространения новых штаммов коронавируса. Чтобы снизить темпы распространения болезни, сделали нерабочими и первую декаду мая, — приводил DK.RU слова издания.

В ответ на это в Кремле заявили, что неофициальной правительственной статистики по заболеваемости коронавирусом не существует и что третьей волны пандемии в России нет.