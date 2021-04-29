Больше половины россиян готовы менять профессию ради новой карьеры после пандемии

«Готовность меняться, рассмотреть новые возможности, которые могут быть полезны в будущем — главный позитивный урок, который мы вынесли из пандемии».

68% сотрудников в мире и 56% в России готовы пройти переобучение, чтобы начать новую карьеру, говорится в исследовании «Анализ глобальных тенденций к переобучению и путей карьерного роста», которое провели Boston Consulting Group и The Network. Чаще всего готовы осваивать новые навыки те респонденты, которые находятся в начале или середине карьерного пути. В ходе исследования эксперты опросили 209 тыс. человек из 190 стран, в том числе почти 17 тыс. в России.

У 41% респондентов во всем мире за время пандемии усилились опасения, что они могут потерять рабочие места из-за развития технологий. В России показатель составил 31,5%. Чаще всего по этому поводу беспокоятся сотрудники финансовых учреждений, страховых или телекоммуникационных компаний.

Готовность меняться, готовность рассмотреть новые возможности, которые могут быть полезны в будущем, — пожалуй, главный позитивный урок, который мы вынесли из пандемии. Многие люди хотели бы полностью изменить свою карьеру. Готовность к переобучению даже в таких сферах, где требуется максимально проинвестировать в профессию, — медицине, науке, искусстве — выражает 41% респондентов из России. Больше всех хотели бы изменить свою карьеру те, кто по роду деятельности должен работать с клиентами, 71%, — говорит Владислав Бутенко, председатель BCG в России и СНГ.

Больше всего готовы переобучаться те работники, которые больше всего пострадали в результате пандемии или сильнее всего ощущают угрозу занятости в связи с автоматизацией. Как правило, они заняты в секторе услуг, работе с клиентами или продажах. Меньше готовы переобучаться сотрудники сферы здравоохранения и медицины, соцобеспечения, науки и исследования, а в России — еще и сектора маркетинга и коммуникаций.

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Сотрудники в России не проходят повышение квалификации чаще всего из-за нехватки денег (53%) и нехватки времени (35%), не видят необходимости в этом лишь 15% соискателей, говорит Мария Игнатова, руководитель службы исследований HeadHunter. При этом 98% тех, кто ни разу не прибегал к повышению квалификации, в будущем бы хотели пройти обучение.