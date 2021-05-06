Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 06.05
74,86
89,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Память о героях прошлого воспитывает героев настоящего. С Днем Победы всех нас!

коллектив компании
коллектив компании. Иллюстрация: ТЛЦ «Северный»

Мы живем в мирное время и считаем свободу и возможности естественными для каждого. Но так было не всегда, эту жизнь для нас отвоевали, отбили, кровью и потом.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Каждый человек понимает: нет ничего важнее мирного неба над головой. Сегодня мы живем именно в таком, безопасном и спокойном, мире. Но какой болью и какими нечеловеческими страданиями предыдущие поколения отвоевали для нас эту жизнь? Об этом страшно думать и десятилетия спустя.

Наш коллектив от всей души благодарит ветеранов — всех тех, кто на протяжении нескольких лет, в тылу и на фронте, отдавал все ради Победы. Мы гордимся вами, мы помним о вас, мы будем чтить вас всегда. И мы постараемся сделать так, чтобы полученный с таким трудом мир становился только лучше.

Коллектив ТЛЦ «Северный» поздравляет жителей Среднеуральска с Великим Днем Победы! Всем нам важно помнить о подвиге, совершенном нашими бабушками и дедушками в XX веке. Всем нам важно ценить и беречь подаренную свободу. Память о героях прошлого воспитывает героев настоящего, так не забудем ни одного имени тех, кто ковал для нас Победу.

С 9 Мая, с Днем Победы!

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Виталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинахВиталий Бутерин — самый молодой миллиардер в мире, заработавший на биткоинах
  • В Екатеринбурге начал разрушаться «депутатский» домВ Екатеринбурге начал разрушаться «депутатский» дом
  • В центре Екатеринбурга открылся первый стендап-клубВ центре Екатеринбурга открылся первый стендап-клуб
  • Стрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитиюСтрит-ритейл и ТЦ оживают: арендаторы строят планы по развитию
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.