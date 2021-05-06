Память о героях прошлого воспитывает героев настоящего. С Днем Победы всех нас!

Мы живем в мирное время и считаем свободу и возможности естественными для каждого. Но так было не всегда, эту жизнь для нас отвоевали, отбили, кровью и потом.

Каждый человек понимает: нет ничего важнее мирного неба над головой. Сегодня мы живем именно в таком, безопасном и спокойном, мире. Но какой болью и какими нечеловеческими страданиями предыдущие поколения отвоевали для нас эту жизнь? Об этом страшно думать и десятилетия спустя.

Наш коллектив от всей души благодарит ветеранов — всех тех, кто на протяжении нескольких лет, в тылу и на фронте, отдавал все ради Победы. Мы гордимся вами, мы помним о вас, мы будем чтить вас всегда. И мы постараемся сделать так, чтобы полученный с таким трудом мир становился только лучше.

Коллектив ТЛЦ «Северный» поздравляет жителей Среднеуральска с Великим Днем Победы! Всем нам важно помнить о подвиге, совершенном нашими бабушками и дедушками в XX веке. Всем нам важно ценить и беречь подаренную свободу. Память о героях прошлого воспитывает героев настоящего, так не забудем ни одного имени тех, кто ковал для нас Победу.

С 9 Мая, с Днем Победы!