К «форелевому делу» подключились надзорные органы

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку конфликта между семейным предприятием «Фермерская форель» и собственниками Верхне-Тагильского рыбхоза.

Заседание прокуратуры назначено на 30 апреля.

В рамках проводимой проверки природоохранной прокуратурой инициировано проведение совещания по вопросам существующей угрозы гибели рыбы, находящейся в акватории Верхнетагильского водохранилища, — приводит формулировку прокурорского извещения портал 66.RU.

Напомним, конфликт между предпринимателями и владельцами рыбхоза возник три месяца назад, однако в публичную плоскость вышел в начале текущей недели.

Я молчала три месяца. И все три месяца мы боремся за нашу рыбу. Проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Нашу рыбу держат в заложниках. Мы перевозим форель на зиму на другое хозяйство, где арендуем садки, это делается для того, чтобы обеспечивать кормление и уход за рыбой зимой. Иначе мы бы выращивали рыбу до 1 кг лет пять. Так вот, Рыбхоз, где мы арендуем на зиму садки, продали, и теперь там новый владелец. И по неопределенным причинам он пошел на конфликт. Мы пытались его сгладить. Но закончилось все тем, что нас не подпускают к нашей рыбе. Мы не можем ее нормально кормить уже три месяца, представьте, как для нас это важно. Три месяца — это 500 граммов. Это не просто вес, это люди без работы. Это семьи. Это в конце концов, наши покупатели, которые хотят именно нашу рыбу, — рассказала DK.RU суть конфликтной ситуации директор по развитию форелевой фермы «Фермерская форель» Екатерина Сбоева.

Новый владелец «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства» Алексей Павлов в свою очередь заявил, что предприятие занимало территорию Рыбхоза на безвозмездной основе, и в настоящее время договор официально расторгнут. Он также отметил, что не знаком с Екатериной Сбоевой.

Договор был на ООО «Глория-фиштур» [юрлицо, под которым работает ферма, прим.ред.] и расторгал я его с его непосредственным директором Евгением Павленко [отец Екатерины Сбоевой]. Предложения продлить договор от них я не получал и в итоге решил отдать территорию в аренду заинтересованному предприятию. Что сейчас там происходит, я знать не знаю, — рассказал собственник хозяйства.

На ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поручив властям Верхнего Тагила в ней разобраться, также к решению проблемы подключилась уполномоченный по правам предпринимателей региона Елена Артюх.

Екатерина Сбоева рассказала DK.RU, что 28 апреля владельцы фермы посетили рыбхоз, заранее предупредив о своем визите. Однако охранник не дал им проехать на территорию на автомобилях.

Нам сказали: есть дыра в заборе, вы можете через нее проходить. Нам удалось выловить 200 рыб и пешком по берегу перетащить их в машину. Затем состоялась встреча с главой Верхнего Тагила, где должен был быть Павлов, но он отказался. Глава решает наш вопрос и пообещал завтра убрать ограждение на береговой линии, которое не дает нам доступа к садкам. Это решит нашу проблему — мы сможем подъехать на машинах и перевезти рыбу, — сказала Екатерина Сбоева.

После обсуждения ситуации в мэрии Верхнего Тагила власти муниципалитета приняли решение начать снос забора силами администрации, если не найдется собственник. Сегодня утром, по информации Екатеринны Сбоевой, сотрудники мэрии приехали на место и начали демонтажные работы.

Отметим, что «Фермерская форель» — самое крупное на Среднем Урале частное предприятие, которое разводит эту рыбу. DK.RU рассказывал история возникновения бизнеса. Сегодня с форелевым хозяйством сотрудничают многие рестораны Екатеринбурга, среди постоянных покупателей — известные люди. Губернатор Куйвашев приводил это хозяйство как пример развивающегося бизнеса в условиях пандемии.

После начала пандемии предприниматели даже не рассматривали вариант закрытия бизнеса. Наоборот — они расширили производство, чтобы обслуживать как можно больше онлайн-заказов, и их количество действительно выросло. Чтобы оптимизировать процесс, на доставке работает даже один из руководителей фермы Екатерина Сбоева — дочь Евгения и Ольги и настоящий двигатель семейного бизнеса. Рыбу можно заказать с доставкой в любую точку Свердловской области. Попробуйте это сделать и вы! — писал в прошлом году в своем инстаграме глава области.

Конфликтная ситуация в Верхнем Тагиле уже сказывается на работе фермы.