Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.04
74,93
90,42
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд разрешил выселять банкротов из единственного жилья — если оно слишком большое

Суд разрешил выселять банкротов из единственного жилья — если оно слишком большое
Автор фото: Ralph (Ravi) Kayden. Иллюстрация: unsplash.com

«Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики. Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства».

#БАНКРОТЫ#НОВОСТИ

Конституционный суд допустил изъятие единственного жилья у граждан-банкротов, если речь идет о роскошной недвижимости, первым на постановление обратил внимание «Коммерсантъ». Взамен должникам должно быть предоставлено более скромное жилище. В споре кредиторов и должников суды регулярно вставали на сторону последних: к примеру, Верховный суд осенью 2020 г. отказал кредиторам, которые требовали заменить ответчику единственную квартиру на жилье меньшей площади. 

КС принял решение, которое юристы называют революционным, на основе следующего дела: более 20 лет назад Иван Ревков одолжил своей знакомой Елене Шахлович 770 тыс. руб., но та не вернула долг, не смогли его взыскать и приставы. В 2019 г. г-жу Шахлович признали банкротом и выяснилось, что еще в 2009 г. она приобрела квартиру площадью 110 кв. м, которая стоит больше, чем ее долг перед Ревковым: в 2019 г. с учетом индексации он составил 4,5 млн руб. 

Арбитражный суд Калужской области исключил жилье из конкурсной массы, так как оно единственное для должницы, и вышестоящие инстанции поддержали решение. После этого истец обратился в Конституционный суд, указав, что ст. 446 ГПК, в которой содержится перечень имущества, на которое запрещено взыскание по исполнительным документам, противоречит Конституции. 

Конституционный суд напомнил законодательным органам о необходимости внести изменения в ГПК и признал, что ст. 446 ГПК больше не может служить в качестве «безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета». Снять защиту с единственного жилья возможно, если в суде докажут, что его купили со злоупотреблениями. Взамен должнику следует предоставить новое жилье площадью не меньше, чем по договору соцнайма.

Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики. Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для подавляющего большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства, и возлагает на арбитражные суды функцию определять порядок приобретения другого жилья для должника и его семьи по нормам социального найма, — отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Стоит отметить, что в 2018 г. Верховный суд принял аналогичное решение и постановил, что изъять единственное жилье у банкрота можно, если его площадь значительно выше необходимой для проживания.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»«Больше всего в длинных майских каникулах напрягает принуждение к отдыху»
  • На месте «Альфа-Банка» построят храмНа месте «Альфа-Банка» построят храм
  • Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 годаПопечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года
  • Владимир Якушев: «Бизнес заинтересован в разработках уральских ученых»Владимир Якушев: «Бизнес заинтересован в разработках уральских ученых»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.