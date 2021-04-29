Суд разрешил выселять банкротов из единственного жилья — если оно слишком большое

«Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики. Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства».

Конституционный суд допустил изъятие единственного жилья у граждан-банкротов, если речь идет о роскошной недвижимости, первым на постановление обратил внимание «Коммерсантъ». Взамен должникам должно быть предоставлено более скромное жилище. В споре кредиторов и должников суды регулярно вставали на сторону последних: к примеру, Верховный суд осенью 2020 г. отказал кредиторам, которые требовали заменить ответчику единственную квартиру на жилье меньшей площади.

КС принял решение, которое юристы называют революционным, на основе следующего дела: более 20 лет назад Иван Ревков одолжил своей знакомой Елене Шахлович 770 тыс. руб., но та не вернула долг, не смогли его взыскать и приставы. В 2019 г. г-жу Шахлович признали банкротом и выяснилось, что еще в 2009 г. она приобрела квартиру площадью 110 кв. м, которая стоит больше, чем ее долг перед Ревковым: в 2019 г. с учетом индексации он составил 4,5 млн руб.

Арбитражный суд Калужской области исключил жилье из конкурсной массы, так как оно единственное для должницы, и вышестоящие инстанции поддержали решение. После этого истец обратился в Конституционный суд, указав, что ст. 446 ГПК, в которой содержится перечень имущества, на которое запрещено взыскание по исполнительным документам, противоречит Конституции.

Конституционный суд напомнил законодательным органам о необходимости внести изменения в ГПК и признал, что ст. 446 ГПК больше не может служить в качестве «безусловного отказа в обращении взыскания на жилые помещения, если суд считает необоснованным применение исполнительского иммунитета». Снять защиту с единственного жилья возможно, если в суде докажут, что его купили со злоупотреблениями. Взамен должнику следует предоставить новое жилье площадью не меньше, чем по договору соцнайма.

Постановление будет иметь огромное значение для правоприменительной практики. Фактически КС отменяет исполнительский иммунитет для подавляющего большинства граждан, которые попадают в процедуру банкротства, и возлагает на арбитражные суды функцию определять порядок приобретения другого жилья для должника и его семьи по нормам социального найма, — отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Стоит отметить, что в 2018 г. Верховный суд принял аналогичное решение и постановил, что изъять единственное жилье у банкрота можно, если его площадь значительно выше необходимой для проживания.