Как путешествовать по Европе в условиях ковид-ограничений — Юлия Франгулова

«Сравнение Европы с Россией в 90% случаев — не в пользу нашей страны. Но в вопросах ограничений, связанных с COVID, у нас дела обстоят намного лучше» — впечатления от поездки в условиях пандемии.

Совладелица и гендиректор сети клиник лазерной косметологии «Линлайн» Юлия Франгулова недавно побывала с семьей в Австрии, Нидерландах, Словакии и Испании. Она поделилась впечатлениями от Европы, живущей в условиях жестких ограничений.

— Если коротко: когда находишься там, понимаешь, как хорошо в текущей ситуации в России. По большому счету мы практически полностью вернулись к нормальной жизни: открыты рестораны, театры и музеи, нам доступны любые сервисы. А, к примеру, в Словакии в течение года все «на замке». Знакомая, работающая в сфере косметологии, рассказала, что некоторые салоны пытались принимать клиентов за закрытыми дверями. Результат — штраф 20 тыс. евро на юрлицо и по 1600 евро с каждого посетителя. Как их вычисляли? Полицейские проводили рейды. Фактически жизнь остановилась, люди уже год сидят по домам, а ведь Словакия — не самая богатая страна: уровень субсидий населению там существенно ниже, чем в расположенной в получасе езды Австрии, и платят их с большими задержками.

Я могу понять словацких бизнесменов, хотя у нас «каникулы» были несопоставимо короче: период простоя клиник сети варьировался от двух недель до двух месяцев (в зависимости от субъекта РФ). Но первые месяцы пандемии стали серьезным стрессом для меня лично, сотрудников и бизнеса в целом. Впрочем, как и своего рода пинком. Но это тема другой публикации.

Во всех странах, кроме Испании, рестораны закрыты на обслуживание, но работают на доставку. UberEat и множество других приложений позволяют вам без труда заказать как еду, так и спиртное. Австрийские рестораторы проводят своеобразные забастовки: демонстративно открывают заведения, хотя не могут принимать посетителей, да никто и не рискует к ним прийти из-за солидных штрафов.

Большинство магазинов полностью закрыты, лишь некоторые можно посетить по предварительной записи.

На фоне стран, пребывающих в абсолютном локдауне, Испания выглядит наиболее благополучной — там все открыто. Отели и магазины работают по-разному: одни со 100% загрузкой, другие — с частичной. Эта ситуация испанцам даже в какой-то степени выгодна, поскольку уставшие от жестких ограничений соседи едут туда за «глотком свежего воздуха». Выходишь на завтрак в мадридском отеле и понимаешь, что большинство гостей — довольные французы.

Впрочем, и в Испании есть «перегибы» с ограничениями: на улице ты должен быть в маске. Появишься без нее или просто приспустишь — полицейский, не раздумывая, выпишет штраф в 600 евро. Хотя в кафе или ресторане посетитель спокойно перемещается без маски, и никто не предъявляет к нему претензий.

Единых правил, связанных со сдерживанием распространения коронавируса, в странах Европы нет. Все может измениться стремительно, пусть и не с завтрашнего дня. Как правило, о нововведениях извещают за две недели. Так что перед поездкой стоит внимательно изучить информацию об ограничениях. Даже при тщательной подготовке случаются сюрпризы — все не предусмотришь. Например, мы очень удивились, узнав, что поездка на такси из Вены в Братиславу (примерно 40 мин.) невозможна. С другой стороны, есть отличная альтернатива — поезд. На мой взгляд, систему ковид-ограничений в Европе можно сравнить с лоскутным одеялом.

За время путешествия нам пришлось много раз сдавать PCR-тесты — они необходимы при посадке на любой рейс любой авиакомпании, кроме Аэрофлота при вылете в Россию. И также при въезде в любую страну, кроме России. Истекает 48 часов с момента получения результата, а у вас намечается новый рейс — извольте сдать тест. Экспресс-тесты доступны далеко не везде. Да и под «экспресс» обычно подразумевается 24 часа. Получить результат через два часа можно лишь в Шереметьево. В других местах — от четырех, но по факту приходится ждать все двенадцать. В среднем тестирование обходится в 100-150 евро. Вернувшись в Россию, мы сдали PCR-тесты и выложили их в личные кабинеты на Госуслугах.

В целом, в сегодняшней ситуации посещение Европы оставляет странное послевкусие. На фоне России, где жизнь бурлит, полупустые улицы Амстердама с закрытыми ресторанами и магазинами выглядят странно и несколько пугающе. С другой стороны, когда еще выдастся шанс спокойно прогуляться по набережным Амстела, без толпы постоять у картин Босха в музее Прадо.

Кстати, сейчас европейцы нам завидуют — все очень устали от карантина и ограничений.

Многие спрашивают меня как человека, близкого к медицине, о вакцинации. У всех членов моей семьи есть антитела, и вакцинация пока никому из нас не показана. Станет ли российская вакцина билетом для свободного перемещения за пределами страны в ближайшее время, пока сказать сложно. Регистрацию в ЕС прошли только зарубежные препараты, с 15 июня они будут указываться в едином паспорте. Неизвестно, появится ли в планируемый срок «зеленый сертификат», в который будут включать сведения не только о вакцинации, но и об иммунитете его владельца к COVID-19, основанные на данных об антителах G, а также негативные результаты PCR-тестов.

На мой взгляд, вакцинация — более практичное решение по сравнению с тестами, которые надо сдавать каждый раз при пересечении границ. Остается надеяться, что «Спутник V» в Европе зарегистрируют — это здорово облегчило бы жизнь тем, кто путешествует. Всем здоровья!

Фото в тексте: личный архив Юлии Франгуловой.