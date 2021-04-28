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Новая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и Химмаш

Новая дорога в Екатеринбурге соединит Уктус и Химмаш
Иллюстрация: Google.Карты

Проектируемая дорога пройдет по берегу Нижне-Исетского пруда и соединит два крупных микрорайона в Чкаловском районе Екатеринбурга – левобережный Уктус и Химмаш.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Мэрия утвердила проект планировки территории для строительства улицы Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга. Новый участок протяженностью 2,21 км пройдет от улицы Молодогвардейцев до улицы Химмашевской. Постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает JustMedia.ru.

Согласно схеме планировки, дорога будет оборудована тротуарами и велодорожкой. Она пройдет по левому берегу Нижне-Исетского пруда и соединит два крупных микрорайона — левобережный Уктус и Химмаш.

Проект планировки

Проектная документация

Как сообщается в документации, улице Рощинской будет присвоена категория магистральной улицы общегородского значения 3 класса — регулируемого движения.

Проектом предусмотрено движение общественного транспорта по кольцевой схеме. На данном направлении предусмотрено три маршрута общественного транспорта. Точное расположение и конфигурация остановочных пунктов общественного транспорта по ул. Рощинской, будет уточнено на дальнейших этапах проектной документации, — говорится в документации проекта.

Добавим, что берег Нижне-Исетского пруда активно застраивается. Прошлым летом компания «Малышева 73», которая построила на берегу жилой квартал, облагородила 700 м набережной пруда на Уктусе, вложив в ее строительство 300 млн руб. Продолжением проекта застройки сейчас занимается компания «Астон».

Ранее DK.RU писал, что мэрия Екатеринбурга согласовала девелоперу, совладельцу бизнес-центра «Высоцкий» Андрею Гавриловскому проект планировки и межевания территории на Уктусе. В районе улиц Щербакова, Лыжников и русла реки Исети планируется строительство жилого квартала высотой до 28 этажей. Мы показывали эскизы проекта.

Автор: Анна Хлебникова
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