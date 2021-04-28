Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года

Президентская академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

27 апреля состоялось заседание Попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации под председательством руководителя Администрации Президента России Антона Вайно. По итогам заседания была одобрена программа развития РАНХиГС до 2030 года.

В основе программы развития — вклад Академии в достижение национальных целей, сформулированных Президентом Российской Федерации, — заявил ректор РАНХиГС Владимир Мау. — Последовательно развивая национальную систему подготовки управленческих кадров для органов публичной власти, для коммерческого и некоммерческого секторов, обеспечивая научную и экспертную поддержку органов государственного управления, РАНХиГС будет вносить свой вклад в достижение национальных целей, в обеспечение динамичного развития нашего государства.

В ближайшие десять лет Президентская академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Вуз будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент будет сделан на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International, вошло в список 90 лучших в Европе, в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Движение в этом направлении будет продолжено. Получит развитие практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели — развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.

Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.

Мы ждали этот документ, который действительно имеет стратегическую, фундаментальную степень важности. До сих пор мы ориентировались на контуры Стратегии РАНХиГС до 2030 года, решения федерального кампуса, программные заявления ректора и профильных проректоров. Но сегодня у нас в руках появляется действенный инструмент развития филиальной сети и нашего института, в частности, — сказал директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

Он отметил, что РАНХиГС на Урале продолжает интеграцию в государственную систему власти, в бизнес, общественную среду:

За последний год мы совершили выезды более чем в 20 муниципалитетов региона, чтобы договориться и реализовать совместные проекты по развитию территории, образовательных организаций. Несмотря на пандемию, нам удалось выстроить работу с большей частью областных министерств и департаментов аппарата губернатора Свердловской области. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с ключевыми бизнес-сообществами Урала: Деловой Россией, СОСПП, Уральской ТПП. Это говорит о том, что работа нашего коллектива направлена в сторону региона и его потребностей. И Программа развития РАНХиГС, ориентированная на широкое применение дистанционных технологий, образовательные обмены, крайне важна для нас как ведущего центра подготовки управленческих кадров в масштабе гигантского по территории Уральского федерального округа.

Кроме того, международное развитие, о котором говорится в программе, получило колоссальный толчок на Урале: число иностранных студентов выросло в разы, открыт подготовительный факультет, подписаны соглашения о сотрудничестве с иностранными вузами.

Не менее активно развивается и консалтинговая деятельность. Только объем привлечения денег на НИОКР вырос в УИУ за год в 11 раз — и это в условиях пандемии! Нельзя не отметить развитие ДПО — мы не только центр переподготовки госслужащих на Урале, но и обретаем контуры центра бизнес-образования в регионе. В единой системе РАНХиГС, получившей благодаря программе развития мощный импульс для энергичной работы на десять лет вперед, мы сможем расти еще быстрее и вместе строить достойное будущее, — считает Руслан Долженко.

СПРАВКА

В состав Попечительского совета РАНХиГС входят:

Председатель Совета Вайно Антон Эдуардович — руководитель Администрации Президента Российской Федерации

Члены Совета:

Аганбегян Рубен Абелович — советник Генерального директора ООО «ВЭБ Капитал»

Акимов Максим Алексеевич — генеральный директор АО «Почта России», председатель правления, член совета директоров АО «Почта России»

Голикова Татьяна Алексеевна — заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Горьков Сергей Николаевич — генеральный директор — председатель Правления акционерного общества «Росгеология»

Комиссаров Алексей Геннадиевич — проректор РАНХиГС — директор Высшей школы государственного управления

Лисин Владимир Сергеевич — председатель совета директоров ПАО «НЛМК»

Лихачев Алексей Евгеньевич — генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Макаров Андрей Михайлович — председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

Мантуров Денис Валентинович — министр промышленности и торговли Российской Федерации

Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Минниханов Рустам Нургалиевич — Президент Республики Татарстан

Михайлов Сергей Владимирович — генеральный директор ТАСС

Орешкин Максим Станиславович — помощник Президента Российской Федерации

Толмачев Виктор Александрович — председатель наблюдательного совета Группы компаний «АКИГ»

Уткин Александр Витальевич — генеральный директор компании «Cotton Way»

Харитонин Виктор Владимирович — председатель совета директоров АО «ФАРМСТАНДАРТ»

Федотов Иван Владимирович — проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ответственный секретарь Попечительского совета.