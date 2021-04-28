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В весенних субботниках Сбера на Урале приняли участие более 1600 сотрудников

В весенних субботниках Сбера на Урале приняли участие более 1600 сотрудников
Иллюстрация: Сбер

В конце прошлой недели сотрудники подразделений Сбербанка на Урале приняли участие в экологических и ESG*-акциях. Представители банка вышли на субботники в городские парки.

В Екатеринбурге субботник проходил сразу на двух площадках — набережной реки Исеть в пределах улиц Малышева-Карла Маркса и в ЦПКиО имени В.В.Маяковского. Там же 5 июня Сбер проведет традиционный общегородской праздник «Зеленый Марафон». На уборку территории в столице Урала вышли около 500 человек — работники аппарата Уральского территориального банка, Свердловского отделения и подразделений центрального подчинения. Личное участие в мероприятии приняли топ-менеджеры Уральского Сбербанка. В общей сложности сотрудники банка собрали более 300 мешков мусора и опавших листьев.

К субботнику от Сбербанка присоединился коллектив оператора сотовой связи МОТИВ. Сотрудники компании помогли сделать чище набережную Исети возле моста на Малышева.

Благодарим нашего партнера — компанию «Мотив», за то, что они с энтузиазмом откликнулись на наше предложение и поддержали субботник. Уборка территории в популярных местах отдыха и прогулок екатеринбуржцев — это первый этап масштабного субботника, который мы запланировали. Следующим шагом станет наведение порядка в крупных офисах банка в Екатеринбурге и в Свердловской области. На помощь сотрудникам отделений придут коллеги из управленческой вертикали, чтобы наша команда почувствовала себя более сплоченной, — говорит Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Субботники Сбера прошли также в Тюмени, Республике Башкортостан, в Югре и на Ямале. В Челябинске сотрудники Сбербанка и министерства экологии Челябинской области, а также активисты волонтерского объединения «ЭКО-дозор 74» поддержали всероссийскую акцию «Вода России» и вышли на уборку береговой линии Шершневского водохранилища.

*ESG (Environmental, Social, Governance) — экологическая, социальная и управленческая ответственность бизнеса.

Автор: Гринина Ирина
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