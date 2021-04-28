«Потери уже видны». Продолжение конфликта рыбхоза и предпринимателей

Предприятие «Фермерская форель» оказалось под угрозой закрытия. Владельцы не смогли договориться с новым собственником рыбхоза. Когда конфликт вышел в публичное поле, ситуация начала меняться.

Семейное предприятие «Фермерская форель» размещало рыбу на зиму в садках ООО «Верхне-Тагильский рыбхоз» в течение нескольких лет по договору аренды. В 2021 г. у рыбхоза сменился собственник, и владельцы фермы не смогли получать свободный доступ к рыбе, чтобы кормить ее. После того, как конфликт компании «Фермерская форель» и собственника рыбхоза на Верхне-Тагильском водохранилище Алексея Павлова вышел в публичное поле, владельцы форели смогли забрать часть рыбы.

Екатерина Сбоева, директор по развитию форелевой фермы «Фермерская форель», рассказала DK.RU, что сегодня владельцы фермы посетили рыбхоз, заранее предупредив о своем визите. Однако охранник не дал им проехать на территорию на автомобилях.

Нам сказали: есть дыра в заборе, вы можете через нее проходить. Нам удалось выловить 200 рыб и пешком по берегу перетащить их в машину. Затем состоялась встреча с главой Верхнего Тагила, где должен был быть Павлов, но он отказался. Глава решает наш вопрос и пообещал завтра убрать ограждение на береговой линии, которое не дает нам доступа к садкам. Это решит нашу проблему — мы сможем подъехать на машинах и перевезти рыбу, — сказала Екатерина Сбоева.

По ее словам, владельцы смогли забрать рыбу только из самого маленького садка:

Там должно было быть 163 штуки, но их было 142. Потери уже видны. Куда эта рыба делась, я не знаю, потому что мы ее не вылавливали. Какой убыток в других садках — я не могу пока сказать.

Всего в рыбхозе находится около 70 тыс. рыб с форелевой фермы. Екатерина Сбоева пояснила, что перевезти всю рыбу будет возможно, как только температура воды в реке в Михайловске, где находится ферма, приблизится к температуре воды в водохранилище Верхнего Тагила. Сейчас перепад температур может оказаться губительным для рыбы.

Ранее DK.RU подробно рассказал о конфликте, который начался три месяца назад у владельцев форелевой фермы «Фермерская форель» с новым собственником «Верхне-Тагильского рыбного хозяйства». Мы выяснили позиции обеих сторон. Затем на ситуацию отреагировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, к решению проблемы подключилась уполномоченный по правам предпринимателей региона Елена Артюх.

DK.RU описывал историю этого семейного бизнеса, который вырос из увлечения рыбалкой и теперь приносит своим основателям несколько миллионов рублей прибыли в год.