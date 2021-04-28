Вы можете умереть в 40 или прожить до 120 лет. Так нужно ли копить на старость?

Будущего не знает никто, но нам необходимо делать финансовые прогнозы, в том числе долгосрочные. Копить на пенсию или тратить здесь и сейчас? Способ быть готовым к разным сценариям.

Писатель и блогер Крис Бейли исповедует в отношении денег следующую философию: нужно копить на долгую жизнь, но тратить так, словно вы умрете завтра. Вот что он пишет в своем блоге:

— Мама когда-то рассказала мне историю о деньгах, которую я никогда не забуду. Она работала с очень бережливым человеком, предположим, его звали Брэд. Брэд был не просто экономным, он был мелочным. Он даже отказывался скинуться парой долларов на день рождения коллегам. Однажды он подвозил маму и потребовал с нее деньги за бензин. Он никогда не дарил подарков коллегам на свадьбу. Таких примеров было еще множество.

К моменту выхода на пенсию Брэд накопил несколько миллионов. Никто из коллег не захотел складываться ему на прощальный подарок, но это не самая яркая часть истории. Всего через несколько недель после выхода на пенсию Брэд умер от сердечного приступа. Это было совершенно неожиданно, ведь он отличался отменным здоровьем. Конечно, Брэд не успел потратить и части своих сбережений.

Я всегда был большим поклонником минимализма и простой жизни: самый быстрый путь к финансовой свободе — откладывать большую часть своего дохода, и это та свобода, о которой я мечтаю. Тем не менее, сколько бы вы ни копили, важно помнить, что вы можете умереть в любой момент.

Именно ро этой причине я считаю чрезвычайно полезным помнить о двух противоположных фактах при планировании трат и сбережений:

Я могу дожить до 120 лет.

Я могу умереть завтра.

Наиболее важная неизвестная при планировании финансового будущего дата — это дата смерти. Если бы вы знали точный день, могли бы идеально планировать, откладывая и тратя ровно столько, чтобы ваши инвестиционные счета были равны нулю в тот день, когда вы сыграете в ящик (если вы, конечно, не хотите оставить кому-то наследство).

Но точной даты мы не знаем, а планировать расходы как-то нужно. Помня о паре противоположных сценариев, я продолжаю откладывать значительную часть дохода, чтобы подготовиться к долгому финансовому будущему, в то же время не боясь потратить немного денег, чтобы насладиться настоящим и получить опыт, который делает жизнь более значимой сегодня.

Деньги — один из основных источников энергии в нашей жизни. Но они соблазнительны и могут быстро менять нашу жизнь к лучшему или худшему. Более импульсивные люди могут сегодня потратить слишком много, а завтра лишиться финансовой свободы и оказаться в долгах. А перестраховщики могут сегодня экономить и жертвовать слишком многим, не учитывая возможность раннего ухудшения здоровья. Я считаю, что необходимо найти баланс между инвестированием в значимый опыт (отчасти за счет траты денег) и обеспечением будущей финансовой свободы (за счет сбережений)

Учитывая вариант как очень долгой, так и короткой жизни, вы можете гарантировать себе минимум сожалений впоследствии. Невозможно управлять финансами в совершенстве — в конце концов, трудно выяснить время своей возможной кончины — но помнить про два сценария, которые в итоге решают все, важно и нужно.

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