Евгений Мордовин: «УГМК строит надежность»

«С самого начала строительства наших объектов, в 2017 году, мы решили, что будем строить лучшие жилые проекты, такие, которыми можно гордиться. Мы просто не могли поступить иначе».

DK.RU совместно с компаний УГМК-Застройщик запускает спецпроект «УГМК строит стандарты». Как уже сообщало наше издание, уральский девелопер создал свод принципов, по которым проектирует, возводит и эксплуатирует все свои жилые комплексы. В нескольких публикациях мы расскажем, какие идеи девелопер вкладывает в каждый свой стандарт и как эти идеи реализуются на практике. В первом выпуске спецпроекта речь пойдет о том, что УГМК строит надежность.

Евгений Мордовин, генеральный директор УГМК-Застройщик, рассказал DK.RU, как появился этот стандарт и как он реализуется на каждом из объектов, которые сегодня возводит компания.

Что такое «стандарты девелопмента», почему возникла идея их создать?

— Стандарты девелопмента УГМК-Застройщик — это свод принципов, которыми мы руководствуемся при создании наших проектов. В них описан подход УГМК-Застройщик к проектированию, строительству и управлению нашими объектами. И это не просто слова. С самого начала строительства наших объектов, в 2017 году, мы решили, что будем строить лучшие жилые проекты, такие, которыми можно гордиться. Мы просто не могли поступить иначе — локации наших жилых комплексов накладывают определенные обязательства. К тому же мы следовали цели — сформировать новое качество жизни.

Покупая квартиру, резидент должен получать не просто объект недвижимости, а нечто большее — качественно новое пространство, в котором ему комфортно и приятно развиваться каждый день.

Уже свой первый проект — ЖК «Макаровский» — мы продумывали до мелочей: как будут открываться двери, каким должен быть узор на пешеходной дорожке, как лучше расставить мебель, как обеспечить приток очищенного свежего воздуха в квартиры круглосуточно, как повысить шумоизоляцию, как наилучшим образом очистить воду, какая должна быть инфраструктура и где будут гулять дети. Результат — распроданные квартиры и положительная обратная связь от покупателей — принесли нам уверенность в том, что мы выбрали верный путь. Так мы пришли к мысли — стандартизировать удачные решения в девелопменте, и на основе этих стандартов появился «младший брат» нашего первого проекта — «Макаровского» — жилой комплекс бизнес-класса «Нагорный» и наш проект класса «комфорт» — «Изумрудный бор». При строительстве любого нового объекта, будь то жилой комплекс, торговая галерея, ресторан или фитнес-клуб, мы следуем нашим стандартам неукоснительно.

Кому в первую очередь нужны стандарты — застройщику, подрядчикам, потребителям? Или введение стандартов продиктовано интересами каждой из сторон?

— Самому девелоперу стандарты нужны для того, чтобы строить качественно и быстро. У нас всегда готово техзадание на проектирование и «упаковку» продукта. Понимание четких требований к конечному продукту позволяет нам не просто соблюдать сроки строительства, но и сдавать объекты досрочно, ведь у подрядчика есть вся необходимая информация, и он понимает каждую деталь.

Потребителю стандарты важны не меньше — они помогают сделать правильный выбор, основываясь на тех знаниях и опыте, которые у человека уже есть. К примеру, если вы с удовольствием пользуетесь какой-то сетью 5* отелей, то в какую бы страну вы не прилетели — вас ждет предсказуемое, в наилучшем смысле слова, проживание. Вы знаете, какой планировки будет номер, какая мебель, что будет на завтрак и каков будет уровень сервиса.

Рынок меняется, объем предложения довольно большой, а методов классификации новостроек просто не хватает для того, чтобы у потребителя возникло четкое понимание, почему в этом объекте однокомнатная квартира стоит 4 млн ру., а соседнем — вдвое дороже. Стандарты девелопера помогут быстро понять, подходит ли покупателю такой продукт, коррелируется ли он с его видением новой жизни.

Сегодня УГМК-Застройщик ведет работу над несколькими крупными объектами: ЖК «Макаровский» — в самом центре Екатеринбурга, рядом с одноименным мостом; ЖК «Нагорный» на ул. Татищева, неподалеку от стадиона «Екатеринбург-Арена»; ЖК «Изумрудный бор» — новый микрорайон на севере города. У каждого ЖК свой ценовой сегмент, но стандарты соблюдаются в любом из них.

В чем заключается стандарт «УГМК строит надежность»? В чем он проявляется? Как его можно «оцифровать» — увидеть, пощупать, послушать?

— В общепринятом понимании надежность — это свойство объекта сохранять во времени свои функциональные и качественные характеристики. Сам стандарт «УГМК строит надежность» сформулирован так: «Мы выбираем технологичные и долговечные материалы для строительства, что позволяет резидентам экономить время и средства на отделку помещений и делает их жизнь более простой и счастливой». Мы обеспечиваем функциональность материалов и инженерных систем на протяжении всего срока службы. Выбор качественных стройматериалов и инженерных систем — наша задача как девелопера.

Каркас дома выполнен из монолита, перегородки и наружные стены — из экологически чистого кирпича, обладающего высокой устойчивостью к перепадам температур и отличными звукоизолирующими свойствами, а также известный своей высокой теплоизоляцией. Срок службы этих материалов — более 100 лет.

Мы обеспечиваем качественную отделку квартир. Если это white box — выполнена продуманная разводка электрики, установлена хорошая санитарная керамика, поверхности идеально ровные, оштукатуренные и готовы под финишные покрытия. Если отделка расширенного формата, то к этому списку добавляется качественные обои, ламинат, керамогранит. Скоро появятся даже квартиры с готовой кухней от проверенного производителя.

Отделку в холлах мы всегда выполняем по авторскому дизайн-проекту: дерево, камень, полноформатный керамогранит. Эти материалы хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.

Внутри квартир инженерные решения также продуманы до мелочей. Надежно все — от электропроводки от холдинга «Кабельный альянс», устойчивой к нагрузкам и скачкам напряжения и защитой от контрафакта до водопроводных труб из Швеции с шумоподавлением. Увеличенные оконные конструкции с повышенными шумо- и теплоизоляционными свойствами и упрочненным каркасом, японские стеклопакеты со сниженной теплопроводностью и защитой интерьера от выцветания, радиаторы с отличной теплоотдачей, очистка воды, продуманная вентиляция, итальянская многоуровневая система доступа в комплекс Came — все эти системы подтвердили свою надежность и бесперебойную работу.

Конечно, полноценно оценить все материалы и инженерию можно, только пожив в квартире от УГМК-Застройщик, но даже на этапе презентации демонстрационных квартир потенциальные покупатели положительно оценивают качество строительства и примененные решения.

К примеру, когда мы сдали 1 очередь ЖК «Макаровский», мы приглашали потенциальных покупателей в готовые квартиры и демонстрировали им шумоизоляцию оконных конструкций: даже окна на стороне ул. Челюскинцев с большим автомобильным трафиком не пропускали ни единого звука. И это с учетом того, что сами окна занимают практически 75% площади стены.

В дворовом пространстве мы используем натуральные материалы: гальку, дерево, песок. К растениям тоже подходим ответственно: учитываем сезонность, цвет коры, закупаем в лучших питомниках. Относительно дворовой территории у нас есть отдельный стандарт — мы поговорим о нем в следующих выпусках.

Также важна надежность самого девелопера. В 2020 году мы официально признаны лучшим застройщиком по потребительским качествам в Свердловской области и одним из лучших в России. А наша надежность подтверждена экспертами профессионального портала ЕРЗ.РФ — у нас 5 из 5 возможных баллов. Главный критерий здесь — четкое соблюдение сроков строительства и декларируемых сроков сдачи объектов.

Ваши стандарты — это что-то уже устоявшееся или они подвержены трансформации в связи с появлением, к примеру, новых технологий?

— Стандарт — это идеология, и стандарт «УГМК строит надежность», о котором мы сегодня говорим, означает, что мы всегда будем искать лучшие материалы и инженерные решения, которые обеспечат комфорт, стабильность и новую счастливую жизнь резидентов наших проектов.

Высокая надежность — основа стандарта, она неизменна. Гибкость стандарта в том, что то, посредством чего он достигается (в данном случае — технологичные и долговечные материалы), можно менять на новые, еще более качественные, если такие появляются на рынке.

Как введение стандартов сказывается на ценообразовании?

— Несмотря на то, что у нас высокая себестоимость продукта за счет применения качественных материалов и инженерных систем, стоимость квартир вполне «в рынке» — это еще одно наше преимущество. Да, мы понимаем, что можно было значительно сэкономить, заменив, к примеру, кирпич на газоблоки: они дешевле, проще и быстрее монтируются, требуют менее прочный каркас, а значит, дают возможность сэкономить еще и на металлических конструкциях. Но мы хотим дать покупателю больше, освободить его от проблем в будущем. Поэтому строим внешние и внутренние стены из кирпича, при этом используя его в таком количестве, чтобы создавалась отличная шумо- и теплоизоляция.

Сиюминутная прибыль для нас менее важна — мы планируем присутствовать на рынке еще очень много лет, поэтому «игра в долгую» для нас предпочтительней — отзывы резидентов и желание совершить повторную покупку выходят на первый план.

Оценили ли потребители систему стандартов в принципе и «надежность» в частности?

— Я уверен, те, кто уже стали резидентами наших ЖК, оценили стандарты по-достоинству, потому что мы действительно дарим совершенно новое качество жизни; его трудно не заметить. В наших объектах бронирование к старту продаж стабильно достигает 50— 70%, а количество повторных покупок и покупок по рекомендациям говорит о высоком доверии, которое мы оправдываем.