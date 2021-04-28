Глава минстроя озвучил сроки запуска КРТ в Свердловской области

Министр строительства региона Михаил Волков рассказал, какие дома в первую очередь будут рассматривать для обновления в рамках КРТ и когда в области завершится подготовка правовой базы.

Глава регионального минстроя Михаил Волков на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике рассказал депутатам Заксобрания, какие дома попадут под действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Закон направлен, прежде всего, на замену ветхого жилого фонда, малоэтажных домов, построенных в военные и послевоенные годы. Документ удовлетворяет требованиям социальной справедливости. Окончательное решение об участии в проекте принимают сами жители домов, голосуя более чем двумя третями голосов, — сказал Михаил Волков.

По его словам, в Свердловской области подготовлен план-график по принятию нормативных региональных правовых актов по вопросам реализации механизма КРТ. Формирование правовой основы в полном объеме будет завершено в третьем квартале 2021 г.

Закон о комплексном развитии территорий, который позволит местным властям принимать решения по сносу и/или реконструкции старого жилья и строительству новых кварталов, был подписан губернатором, он вступил в силу 3 апреля.

Сразу после принятия решения эксперты начали говорить о том, что коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить этот процесс, и в первую очередь в городе нужно решать вопрос с развитием коммунальной сферы. Мэрия Екатеринбурга озвучила участки, которые в первую очередь попадут под КРТ. А жители выдвинули свои условия переезда.

Директор ГК «Априори» Сергей Козлов в интервью DK.RU говорил, что для КРТ необходима серьезная предварительная работа муниципалитета с горожанами: обосновать, показать площадку, где будет строиться новое жилье, если люди захотят переехать.

Никто не хочет создавать напряженность на ровном месте. Я не верю в то, что будут что называется «ломать через колено». Если мы говорим об изменении территории, то хотелось бы, чтобы люди понимали: либо ты живешь в ветхом жилье, либо переезжаешь в новое. Я не сомневаюсь, многие прикипают к своим двухэтажкам и никуда не хотят уезжать. Это их право. И это их выбор, — отмечал Сергей Козлов.

Он добавлял, что КРТ связано не только с ветхим жильем:

На территории города большое количество промышленных территорий, которые используются совершенно неэффективно. У нас большое количество незавершенных объектов строительства, аварийных, не имеющих отношения к жилью. Много активов областной собственности, которая спокойно может попасть под КРТ.

При этом власти всячески открещиваются от понятия «реновация», которым сами чиновники изначально называли процесс обновления жилищного фонда региона. Михаил Волков пояснял, что программа реновации, предполагающая снос многоэтажных домов, действует лишь в Москве. Программа КРТ, которая планируется в Свердловской области, пока предполагает снос лишь малоэтажного ветхого жилья.