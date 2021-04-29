В стройке сегодня сильный кадровый голод. Как справляются компании

В Екатеринбурге и Свердловской области с начала года почти на 50% повысился спрос на специалистов строительного рынка. Причем востребованы как рабочие, так и инженерные, руководящие кадры.

По данным портала hh.ru, в сфере «Строительство, Недвижимость» за первый квартал 2021 г. было открыто на 45% больше вакансий, нежели год назад. Рост существенный, особенно учитывая тот факт, что в целом по России показатель ниже — на уровне 39%.

Оксана Сидлецкая директор hh.ru Урал Чаще всего компании сегодня ищут рабочих строительных специальностей, инженеров, архитекторов, а также специалистов по эксплуатации и по управлению проектами. Среди требований хочется особо отметить опыт: 45% вакансий рассчитаны на соискателей с опытом работы от года до трех лет, 31% — с опытом от трех до шести лет, 4% — более шести лет. Для соискателей без опыта подходят только 20% вакансий в сфере строительства.

При этом соискателей, желающих работать в стройиндустрии, не так много. По оценкам hh.ru, только 4% от всех резюме, открытых в марте, касались стройки.

Впрочем, позитивный момент есть: за первый квартал таких резюме было открыто на 11% больше, чем в начале 2020 г., — добавляет Оксана Сидлецкая.

Сервис «Авито Работа», представительство которого недавно открылось в Екатеринбурге, также говорит о том, что спрос на кадры в строительной сфере на сегодня один из наиболее высоких в Свердловской области.

Артем Кумпель управляющий директор «Авито Работа» На строительном рынке дефицит кадров вполне понятен: ипотека дешевая, растет количество семей, которым нужна квартира и которые готовы ее купить по низким ставкам. Нехватку кадров вызвали несколько факторов. В первую очередь, дефицит работников из стран СНГ, которые весной уехали из России и в большинстве своем не смогли вернуться. Кроме того, население России стареет и сокращается, следовательно, количество трудоспособного населения падает.

Представители сервисов по поиску работы отмечают, что одним из способов решения кадрового дефицита для строительных компаний стал вахтовый метод.

Около 19% строительных вакансий, открытых на Среднем Урале, предлагают работу вахтовым методом — обычно это предложения от компаний из других регионов. Предполагаю, что число таких вакансий будет расти, ведь высокий спрос на строителей наблюдается по всей стране, — отмечает Оксана Сидлецкая.

По ее словам, средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства в Свердловской области составляет 51 тыс. руб., средняя ожидаемая — 53 тыс. руб. «И если за два года среднее предложение почти не изменилось, то ожидания выросли на 3 тыс. руб.», — делится информацией директор hh.ru Урал.

В Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) отмечают, что при существующем сегодня дефиците специалистов, застройщикам надо искать новые пути подготовки кадров.

Елена Киселева директор агентства рекрутинга «Люди Дела», вице-президент АРАУ по PR Мы наблюдаем высокий спрос на инженеров в строительной отрасли и со стороны застройщиков, и со стороны подрядчиков, и со стороны проектно-инжиниринговых компаний. Квалифицированных кандидатов на рынке труда не хватает даже на те позиции, на которые всегда было много откликов и можно было выбирать. Чтобы найти достойного кандидата, надо заранее проанализировать рынок труда (спрос, предложение, зарплатные ожидания, наличие кандидатов с нужно квалификацией) и выходить с реальным предложением. Рекомендуем не обращать внимание на такие формальные моменты, как возраст, семейное положение, количество лет опыта, а больше оценивать навыки, потенциал, проекты, по которым работал кандидат, мотивацию на работу. Могу сразу предупредить: кандидатов на открытом рынке труда очень мало. Поэтому, на наш взгляд, нужно быть готовым доучить, «прокачать» под свои задачи и требования компании.

Сами девелоперы согласны с рекрутерами в том, что сегодня вопрос обучения кадров надо брать в свои руки. Представители компаний считают, что подготовить для работы «в стройке» можно специалиста любой отрасли — лишь бы человек был сам заинтересован в профессиональном росте.

Анна Романовская руководитель отдела персонала ГК «Атлас Девелопмент»: Строительный рынок сегодня — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Новые технологии появляются чуть ли не каждый день, сфера стремительно диджитализируется. Это, естественно, сказывается на кадровом вопросе. Те, кто довольно давно работает на рынке, не всегда успевают за цифровыми технологиями. Выпускники университетов тоже не совсем соответствуют требованиям: потому что высшее образование — довольно неповоротливая машина, вузы просто не успевают внедрить у себя программы, обучающие новым трендам.Поэтому сегодня мы сосредоточились на том, чтобы готовить новых специалистов самим. Для этого у нас есть система наставничества, есть менторы, которые передают свои знания менее подготовленным сотрудникам, в ближайшее время запустим корпоративный университет.

О своем опыте работы с кадрами рассказал DK.RU глава одной из самых крупных девелоперских компаний региона — Валерий Ананьев.

«Наши сотрудники не выгорают — слишком много для них интересной работы»

Валерий Ананьев генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», заслуженный строитель РФ, председатель комитета по строительству СОСПП K строительной сфере сегодня приковано много внимания: ведь в процессе восстановления экономики страны стройка выполняет роль локомотива. Если работает строительная сфера, то следом развиваются и смежные отрасли — металлургия, мебельное производство, торговля и т.д. Понимая это, власти всесторонне содействуют строителям и создают условия для их эффективной бесперебойной работы. В разгар пандемии наша отрасль была едва ли не единственной, не остановившей свою деятельность ни на один день. Год мы закончили успешно, выполнив все планы, создав задел на будущее.

У строителей сегодня масса задач: и в рамках работы над приоритетными национальными проектами, и в ходе подготовки городов к стратегическим мероприятиям — таких как Универсиада-2023 в Екатеринбурге. Это значит, что работа у строителей есть и будет, а строительные профессии будут востребованы на рынке труда. Причем не только архитекторы, инженеры, IT-специалисты в проектировании и строительстве, но также рабочие профессии — каменщики, штукатуры, маляры.

Рабочие процессы на стройке с каждым годом становятся все более автоматизированными, физический труд заменяется на механизированный. Есть возможность расти, повышать разряд и доход.

Наша компания, являясь одним из лидеров по вводу жилья в Свердловской области и постоянным подрядчиком на строительстве объектов социальной инфраструктуры, обеспечивает своим сотрудникам постоянный объем работы вне зависимости от сезона и своевременную зарплату — в среднем 50 тыс. руб. Чем выше квалификация, тем выше доход.

Для повышения квалификации предусмотрены специальные программы обучения — с привлечением сторонних специалистов, учебных заведений, поставщиков и производителей оборудования. «Атомстройкомплекс» всегда в авангарде технологий, поэтому наши сотрудники в числе первых осваивают новейшее оборудование и переходят на новые стандарты работы, выезжают за рубеж перенимать опыт коллег. Они также замотивированы на профессиональный рост и повышение качества работ. Мы проводим корпоративные конкурсы профмастерства по разным специальностям, победителей отправляем на региональные и всероссийские этапы, представляем к государственным наградам.

Ежегодно сотни наших строителей получают почетные дипломы, грамоты от городских и областных властей, есть и рабочие, удостоившиеся президентских наград. В коллективе трудится несколько десятков почетных строителей РФ. Эти статусы и награды дают своим обладателям не только повод для гордости, но и право на получение льгот по достижении пенсионного возраста.

На протяжении 13 лет на предприятиях «Атомстройкомплекса» действует профессиональный союз «Лидер стройки». Ежегодно из нескольких тысяч сотрудников мы выбираем два десятка лучших и присваиваем им это почетное звание. Оно дает не только поощрение, но и ответственность: лидеры стройки берут на себя миссию наставничества — помогают коллегам совершенствовать мастерство, доносят до них стоящие перед компанией задачи, предлагают инициативы по оптимизации труда и повышению производительности.

Строительство — одна из отраслей, где особенно важно перенимать, сохранять и преумножать опыт предыдущих поколений. «Атомстройкомплекс» изначально создавался как семейная компания, и сегодня на наших предприятиях насчитывается около 300 строительных династий, в некоторых из них — по 5-6 человек. Работают целыми семьями, с братьями, женами, приводят к нам своих детей.

Мы поощряем семейные подряды — за 26 лет работы компании не раз убедились, насколько эффективно такой подход мотивирует людей на ответственное отношение к труду. А главное — когда в компании работают близкие, люди сильнее прикипают к ней, работают у нас десятилетиями. В прошлый юбилейный год мы награждали сотрудников, проработавших 25, 20 лет в компании — радует, что их много, и почти все они привели в строительство, в «Атомстройкомплекс», своих детей, передают им свой опыт.

Мы охотно трудоустраиваем в компанию молодежь, готовую учиться, развиваться, осваивать смежные специальности, любить свое дело. Долго и плодотворно сотрудничаем со строительным факультетом УрФУ, Уральским колледжем технологий и предпринимательства, принимаем ребят на практику, даем возможность попробовать себя в разных специальностях, даже сферах. В этом огромное преимущество «Атомстройкомплекса» как предприятия полного цикла: молодой специалист получает у нас возможность узнать профессию со всех сторон, попробовать себя и в производстве, и в строительстве, при желании сменить род деятельности он может не уходить из компании, а переходить из одного ее подразделения в другое.

Безусловно, задерживаются в компании не все. Помимо удовлетворения уровнем зарплаты, условиями труда, насыщенностью корпоративной жизни очень важно, чтобы человек разделял ценности предприятия. В «Атомстройкомплексе» это в первую очередь — ответственность за свой город, осознание важности своего участия в его развитии и изменении.

Главное, что отмечают наши сотрудники, отвечая на вопрос о том, почему они выбрали именно «Атомстройкомплекс», — это возможность видеть результат своего труда на улицах города, показывать своим детям дома, которые они построили, возводить действительно важные здания — родильные дома, театры, ультрасовременные школы, заводы. Вчера мы строили «Эрмитаж-Урал» — а сегодня Дворец водных видов спорта к Универсиаде!