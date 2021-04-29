В стройке сегодня сильный кадровый голод. Как справляются компании
В Екатеринбурге и Свердловской области с начала года почти на 50% повысился спрос на специалистов строительного рынка. Причем востребованы как рабочие, так и инженерные, руководящие кадры.
По данным портала hh.ru, в сфере «Строительство, Недвижимость» за первый квартал 2021 г. было открыто на 45% больше вакансий, нежели год назад. Рост существенный, особенно учитывая тот факт, что в целом по России показатель ниже — на уровне 39%.
При этом соискателей, желающих работать в стройиндустрии, не так много. По оценкам hh.ru, только 4% от всех резюме, открытых в марте, касались стройки.
Впрочем, позитивный момент есть: за первый квартал таких резюме было открыто на 11% больше, чем в начале 2020 г., — добавляет Оксана Сидлецкая.
Сервис «Авито Работа», представительство которого недавно открылось в Екатеринбурге, также говорит о том, что спрос на кадры в строительной сфере на сегодня один из наиболее высоких в Свердловской области.
Представители сервисов по поиску работы отмечают, что одним из способов решения кадрового дефицита для строительных компаний стал вахтовый метод.
Около 19% строительных вакансий, открытых на Среднем Урале, предлагают работу вахтовым методом — обычно это предложения от компаний из других регионов. Предполагаю, что число таких вакансий будет расти, ведь высокий спрос на строителей наблюдается по всей стране, — отмечает Оксана Сидлецкая.
По ее словам, средняя предлагаемая зарплата в сфере строительства в Свердловской области составляет 51 тыс. руб., средняя ожидаемая — 53 тыс. руб. «И если за два года среднее предложение почти не изменилось, то ожидания выросли на 3 тыс. руб.», — делится информацией директор hh.ru Урал.
В Ассоциации рекрутинговых агентств Урала (АРАУ) отмечают, что при существующем сегодня дефиците специалистов, застройщикам надо искать новые пути подготовки кадров.
Сами девелоперы согласны с рекрутерами в том, что сегодня вопрос обучения кадров надо брать в свои руки. Представители компаний считают, что подготовить для работы «в стройке» можно специалиста любой отрасли — лишь бы человек был сам заинтересован в профессиональном росте.
О своем опыте работы с кадрами рассказал DK.RU глава одной из самых крупных девелоперских компаний региона — Валерий Ананьев.
«Наши сотрудники не выгорают — слишком много для них интересной работы»
У строителей сегодня масса задач: и в рамках работы над приоритетными национальными проектами, и в ходе подготовки городов к стратегическим мероприятиям — таких как Универсиада-2023 в Екатеринбурге. Это значит, что работа у строителей есть и будет, а строительные профессии будут востребованы на рынке труда. Причем не только архитекторы, инженеры, IT-специалисты в проектировании и строительстве, но также рабочие профессии — каменщики, штукатуры, маляры.
Рабочие процессы на стройке с каждым годом становятся все более автоматизированными, физический труд заменяется на механизированный. Есть возможность расти, повышать разряд и доход.
Наша компания, являясь одним из лидеров по вводу жилья в Свердловской области и постоянным подрядчиком на строительстве объектов социальной инфраструктуры, обеспечивает своим сотрудникам постоянный объем работы вне зависимости от сезона и своевременную зарплату — в среднем 50 тыс. руб. Чем выше квалификация, тем выше доход.
Для повышения квалификации предусмотрены специальные программы обучения — с привлечением сторонних специалистов, учебных заведений, поставщиков и производителей оборудования. «Атомстройкомплекс» всегда в авангарде технологий, поэтому наши сотрудники в числе первых осваивают новейшее оборудование и переходят на новые стандарты работы, выезжают за рубеж перенимать опыт коллег. Они также замотивированы на профессиональный рост и повышение качества работ. Мы проводим корпоративные конкурсы профмастерства по разным специальностям, победителей отправляем на региональные и всероссийские этапы, представляем к государственным наградам.
Ежегодно сотни наших строителей получают почетные дипломы, грамоты от городских и областных властей, есть и рабочие, удостоившиеся президентских наград. В коллективе трудится несколько десятков почетных строителей РФ. Эти статусы и награды дают своим обладателям не только повод для гордости, но и право на получение льгот по достижении пенсионного возраста.
На протяжении 13 лет на предприятиях «Атомстройкомплекса» действует профессиональный союз «Лидер стройки». Ежегодно из нескольких тысяч сотрудников мы выбираем два десятка лучших и присваиваем им это почетное звание. Оно дает не только поощрение, но и ответственность: лидеры стройки берут на себя миссию наставничества — помогают коллегам совершенствовать мастерство, доносят до них стоящие перед компанией задачи, предлагают инициативы по оптимизации труда и повышению производительности.
Строительство — одна из отраслей, где особенно важно перенимать, сохранять и преумножать опыт предыдущих поколений. «Атомстройкомплекс» изначально создавался как семейная компания, и сегодня на наших предприятиях насчитывается около 300 строительных династий, в некоторых из них — по 5-6 человек. Работают целыми семьями, с братьями, женами, приводят к нам своих детей.
Мы поощряем семейные подряды — за 26 лет работы компании не раз убедились, насколько эффективно такой подход мотивирует людей на ответственное отношение к труду. А главное — когда в компании работают близкие, люди сильнее прикипают к ней, работают у нас десятилетиями. В прошлый юбилейный год мы награждали сотрудников, проработавших 25, 20 лет в компании — радует, что их много, и почти все они привели в строительство, в «Атомстройкомплекс», своих детей, передают им свой опыт.
Мы охотно трудоустраиваем в компанию молодежь, готовую учиться, развиваться, осваивать смежные специальности, любить свое дело. Долго и плодотворно сотрудничаем со строительным факультетом УрФУ, Уральским колледжем технологий и предпринимательства, принимаем ребят на практику, даем возможность попробовать себя в разных специальностях, даже сферах. В этом огромное преимущество «Атомстройкомплекса» как предприятия полного цикла: молодой специалист получает у нас возможность узнать профессию со всех сторон, попробовать себя и в производстве, и в строительстве, при желании сменить род деятельности он может не уходить из компании, а переходить из одного ее подразделения в другое.
Безусловно, задерживаются в компании не все. Помимо удовлетворения уровнем зарплаты, условиями труда, насыщенностью корпоративной жизни очень важно, чтобы человек разделял ценности предприятия. В «Атомстройкомплексе» это в первую очередь — ответственность за свой город, осознание важности своего участия в его развитии и изменении.
Главное, что отмечают наши сотрудники, отвечая на вопрос о том, почему они выбрали именно «Атомстройкомплекс», — это возможность видеть результат своего труда на улицах города, показывать своим детям дома, которые они построили, возводить действительно важные здания — родильные дома, театры, ультрасовременные школы, заводы. Вчера мы строили «Эрмитаж-Урал» — а сегодня Дворец водных видов спорта к Универсиаде!
У строителей есть эксклюзивная возможность никогда не выгорать, потому что каждый день приходится решать новые, интересные, сложные задачи, и получать ни с чем несравнимую отдачу, видя, как горожане, твои друзья, родственники, дети, пользуются объектами, которые ты построил своими руками — это дорогого стоит.