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Топ-100 влиятельных компаний мира: нижнее белье от Рианны и ни одной российской корпорации

Топ-100 влиятельных компаний мира: нижнее белье от Рианны и ни одной российской корпорации
Иллюстрация: wikipedia.org

В список самых влиятельных компаний мира вошли IT-гиганты, представители фарминдустрии и компании, занятые разными видами переработки. Ни одна компания из РФ места в рейтинге не получила. Список.

#РЕЙТИНГИ#НОВОСТИ

Журнал Time, ежегодно составляющий список самых влиятельных людей мира, в этом году впервые опубликовал список самых влиятельных компаний планеты. В рейтинг из 100 компаний включены технологические корпорации, социальные сети, фармацевтические гиганты, стриминговые сервисы.

Рейтинг разбит на пять категорий («Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители»), которые возглавили Hello Sunshine (медиакомпания, созданная Риз Уизерспун), Национальная баскетбольная ассоциация, Gro Intelligence (аналитическая компания), General Motors, Illumina (разработка, производство и внедрение систем анализа генетического разнообразия и биологических функций). В список также попали Facebook, Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse, Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, SpaceX, Alibaba, Huawei, Sony Group, Samsung, Netflix, Spotify, Disney, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и BioNTech.

Кроме известных на весь мир компаний в список включены производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны, производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat, спортивное агентство Klutch Sports.

Авторы списка пояснили, что, выбирая компании, они думали в первую очередь о том, какие из них определяют будущее человечества.

Этот вопрос лежит в основе первого списка 100 самых влиятельных компаний по версии Time. В результате получился разнообразный набор из 100 организаций, от технологических стартапов, разрабатывающих более разумный способ утилизации, до криптовалютных фирм, переосмысливающих будущее денег, и фармацевтических гигантов, создающих вакцины завтрашнего дня (и сегодняшнего), — отмечается в сообщении издания.

Ни одна российская компания в список не попала.

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Автор: Александра Клименко
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